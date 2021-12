Il fuori onda furioso di Delia contro Alex: "Hai t..., si vede tutto!"

A meno di quarantotto ore dall'uscita di Alex Belli dal Grande fratello vip, si parla ancora dell'attore e del confronto con la moglie Delia Duran durante l'ultima diretta. In un fuorionda diffusosi in rete nelle scorse ore, la modella venezuelana accusa l'attore di averla tradita e di avere consumato un rapporto sessuale con Soleil al riparo dalle telecamere.

Il video, che sta circolando sui social network, mostra una Delia furibonda che, dopo il serrato confronto con il marito, zittisce bruscamente Alex Belli, che stava cercando di sminuire quanto successo nella Casa con Soleil. I telespettatori stavano assistendo all'ultima parte del faccia a faccia tra la coppia e in studio Signorini stava discutendo con le opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, sulla situazione.

Delia Duran, forse pensando di non essere intercettata dai microfoni, ha sbottato: " Quella cosa che hai fatto sotto le coperte? Lo hanno visto tutti! Hai tro*****, cono de tu madre". La modella furiosa si è lasciata addirittura sfuggire un'imprecazione in spagnolo, mentre l'attore indagava senza smentire : "Si è visto?". E la moglie lo ha zittito : "Sì, si vede tutto. Alex questa roba è grave ".

Nell'ultima settimana, prima dell'uscita di Alex Belli dal Grande fratello vip, l'attore e Soleil hanno trascorso molto tempo insieme in camera da letto. Durante il giorno tra coccole e confessioni e durante la notte sotto le coperte al riparo dall'occhio indiscreto delle telecamere. In più di un'occasione i telespettatori avevano segnalato movimenti e rumori sospetti sotto le lenzuola, ipotizzando che tra i due ci fosse stato più di qualche bacio.

L'accusa di Delia Duran ad Alex appare ora come una conferma ai sospetti dei fan del reality. L'attore non ha neanche provato a smentire, preoccupandosi solo del fatto che si fosse visto quanto successo. Solo Soleil, nell'ultima diretta invece, ha tentato di ridimensionare l'accaduto, parlando di " quanto successo o non successo sotto le coperte ", cercando di salvare il salvabile. Ma quel suo " cornuti e felici" , buttato là per salutare la coppia - che stava uscendo dalla Casa - ora assume un altro significato e non solo per qualche bacio. La ciliegina sulla torta, insomma, di una soap che sembra non avere fine.