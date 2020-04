Costantino della Gherardesca al vetriolo sulla Marini: “Passa la vita a truccarsi”

Personaggi come Valeria Marini e Antonella Elia dividono e fanno discutere e Costantino della Gherardesca è stato uno degli ultimi a voler dare il suo parere su entrambe le donne.

Acerrime nemiche nella casa del Grande Fratello Vip, la Marini e la Elia sono state protagoniste di scontri di fuoco e spesso violenti che hanno diviso gli spettatori. Se da una parte Valeria è stata ritenuta vittima dei continui attacchi di Antonella, dall’altra c’è chi ha puntato il dito contro la Marini sostenendo che sia stata spesso lei a provocare la rivale.

Costantino della Gherardesca ha avuto modo di conoscere entrambe le due donne in due programmi differenti: la Elia durante la partecipazione a Pechino Express, e la Marini a Le Spose di Costantino. Se nei confronti di Antonella, però, ha dimostrato un certo affetto, per Valeria ha riservato parole più “velenose”.

Nonostante la ex di Non è la Rai sia uno dei personaggi maggiormente in grado di dividere, c’è chi riesce a scorgere in lei anche un aspetto buono sebbene lei tenda a mettere in evidenza i suoi aspetti caratteriali più spigolosi e negativi. " Antonella ha il suo carattere – ha commentato della Gherardesca durante una diretta Instagram con Andrea Montovoli, anche lui ex del Gf Vip ed ex concorrente di Pechino Express - . Io l’ho sempre presa bene, forse perché sono gay…È tostissima, ha una grinta e poi va dritta come se non ci fossero le telecamere. Poi si arrabbia...durante Pechino Express litigò di brutto con Achille Lauro ”.

Ricordando proprio l’edizione di Pechino Express cui la Elia vi partecipò in coppia con Jill Cooper, il conduttore di Rai 2 ha continuato: “ Una volta ha perso una prova ed è stato un dramma. Ha iniziato a piangere ed a disperarsi ma era solo una prova. L’abbiamo dovuta consolare ”.