La fase 2 dei "vip" parte dal parrucchiere di fiducia

Tutti a darci un taglio. I volti noti della televisione italiana hanno scelto di cominciare questa fase 2 visitando, per prima cosa, parrucchieri e barbieri. E non poteva essere altrimenti dopo oltre due mesi di isolamento sociale. Addio tinte fai da te, ricrescite smodate e tagli fuori forma o addirittura improvvisati. Oggi è ufficialmente iniziata la fase 2 anche per parrucchieri e saloni di bellezza, che sono stati letteralmente presi d'assalto dai vip nostrani.

Da Costanza Caracciolo a Federica Nargi fino al conduttore Gabriele Corsi e al cantante Eros Ramazzotti, la maggior parte dei vip ha scelto di fare la sua prima uscita post quarantena per recarsi dal parrucchiere e farsi, finalmente, i capelli. La prima a condividere con i suoi follower il nuovo colore è stata Costanza Caracciolo. L'ex velina, che è diventata mamma per la seconda volta proprio durante la quarantena, ha pubblicato nelle storie del suo account Instagram uno scatto, che la immortala nel salone del suo parrucchiere di fiducia, intenta a ravvivare il colore dei capelli e pronta per una nuova messa in piega. Anche un'altra nota velina di Striscia, Federica Nargi, ha scelto di documentare il suo nuovo look attraverso i social network, postando su Instagram un selfie nel salone del suo parrucchiere. Scelta condivisa - quella di pubblicare sul web la loro prima attività post quarantena - anche per la showgirl Stefania Orlando e l'opinionista di "Italia sì" Elena Santarelli, che hanno optato per ravvivare il loro biondo.

Non sono state però solo le showgirl nostrane a puntare tutto sulla riapertura dei parrucchieri nel loro primo giorno di libertà. Anche Eros Ramazzotti e il conduttore Gabriele Corsi hanno condiviso con i loro seguaci social alcune foto per mostrare il loro nuovo taglio di capelli, dopo oltre due mesi distanziamento sociale. Se il cantante ex di Michelle Hunziker ha optato per un'artistica rasatura, Corsi - che a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus ha perso il padre - ha ripreso con un video il prima e dopo taglio dal suo barbiere di fiducia.

A giudicare dalle immagini pubblicate sui social network tutti i vip hanno rispettato le nuove norme di sicurezza, indossando mascherina d'ordinanza e - nella maggior parte dei casi - guanti in lattice. Sicuramente sembrano aver preso alla lettera i nuovi protocolli di sicurezza per la ripartenza i loro parrucchieri, dotati di visiere protettive sul volto e, in molti casi, camice usa e getta oltre a mascherine e guanti obbligatori per loro.