Federica Nargi: "Matri? Sono stanca, a fine quarantena lo mando via”

La convivenza forzata dovuta alla quarantena da pandemia sta mettendo a dura prova le famiglie, anche quelle dei personaggi famosi. Capita così che Federica Nargi, ex velina mora di "Striscia La Notizia", si lasci scappare che è stanca del suo compagno e lo sveli pubblicamente sui social. Una battuta, ovviamente, nella quale si legge un filo di verità (e come non darle ragione di questi tempi).

Come molti altri vip anche Federica Nargi e Alessandro Matri stanno facendo la loro quarantena in casa, insieme alle loro due figlie. Una convivenza h24 che dura da ormai diverse settimane e che, come quella di molti altri, inizia a farsi pesante. Difficile trovare spazi per concedersi un momento di stacco da tutto e da tutti in un’abitazione e la coppia "scoppia". Nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram Federica Nargi - che due mesi fa ha festeggiato i suoi 30 anni con una mega festa - è andata dritta al punto: " A fine quarantena giuro che ti concedo due settimane di libertà solo con i tuoi amici (anzi ti obbligo) ". Con tanto di hashtag #vicinimadistanti. Insomma, stanca di avere sempre per casa il bel calciatore, la Nargi ha già programmato il post isolamento social, invitando il marito a organizzarsi due settimane di vacanza lontano da casa. Tra il serio e il faceto qualcuno le ha chiesto se fosse Matri ad essere stanco della convivenza a quattro, ma la Nargi ha risposto sicura: " No, no sono stanca io! Ahah" .

Un desiderio, quello di mandare i propri mariti in vacanza, che sembra esser nato pochi giorni fa tra le wags (le mogli dei calciatori, ndr). A lanciare l’idea Bobo Vieri che, "costretto" a fare i lavori di casa per aiutare la moglie Costanza Caracciolo a fine gravidanza (oggi mamma della piccola Isabel), ha chiesto alla compagna una fuga di due settimane (di soli uomini) alla fine della quarantena. E tra le mogli e i calciatori è stata gara all’ultimo post/ video social per rilanciare l’idea. Spunto che sembra aver raccolto con slancio (e ironia) la bella Federica Nargi.