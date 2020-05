"Costretto a vedere il funerale di nonno in streaming". L'ira di Fabio Rovazzi

Troppe persone in giro sui Navigli e scatta il caso. In mezzo c'è finito anche Fabio Rovazzi, che proprio per colpa del coronavirus ha perso suo nonno appena un mese fa. Il cantante - dopo la pubblicazione di un post di addio al congiunto - non era più tornato sull'argomento, troppo doloroso il ricordo di una perdita tanto tragica. Almeno fino a oggi. I video della folla radunatasi sui Navigli a l'ora dell'aperitivo ha fatto letteralmente infuriare Rovazzi, che sui social si è lasciato andare a un duro sfogo.

Lo scorso 3 aprile Fabio Rovazzi diceva addio al nonno, morto a causa delle complicanze da coronavirus. " Alla fine questo maledetto virus ti è venuto a bussare alla porta. E fidati quando ti dico che non te lo meritavi ", scriveva ad aprile Rovazzi sui social. Un decesso improvviso che ha lasciato nello sconforto il cantante e videomaker. Rovazzi si era chiuso nel suo dolore, senza parlare di quanto successo, ma oggi - suo malgrado - è tornato sull'argomento per sfogare tutta la sua rabbia, dopo aver visto i video della folla in giro sui Navigli a Milano. " Sono senza parole - ha scritto nelle storie del suo account Instagram Fabio Rovazzi - ci meritiamo di nuovo la fase 1. Affidarsi al buon senso non è più un'opzione. Parlo ovviamente per la Lombardia. Scusate lo sfogo ma un mese fa ho dovuto assistere al funerale di mio nonno in streaming e queste manifestazioni di egoismo e stupidità mi fanno andare fuori di testa ".