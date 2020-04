Anche i vip silurano Conte: "Questa è la fase 2? Pare una supercazzola"

Il conte Mascetti l’avrebbe definita una "supercazzola" e in fondo è quello che hanno pensato anche i vip nostrani al termine della conferenza stampa sulla fase 2. Da Antonella Clerici a Marina Fiordaliso sono molti i volti noti della televisione italiana e non che hanno espresso forti perplessità sul discorso di Giuseppe Conte in merito alla fatidica ripartenza. Le parole del premier sono apparse lacunose e incoerenti e l’incertezza incombe sull’imminente ripartenza del 4 maggio. Difficile interpretare il lungo elenco di disposizioni che entreranno in vigore tra una settimana circa, anche per i vip che sui social hanno silurato Conte con commenti e battute.

La prima a denunciare la poca chiarezza nelle parole del premier è stata Antonella Clerici che, attraverso il suo profilo Twitter, ha commentato: " Eppure ho ascoltato ma non ho capito. Si può girare solo per la propria regione ancora solo con autocertificazione? E i parenti solo se vivono la stessa regione?" . Le parole espresse dalla nota conduttrice hanno trovato l’appoggio della cantante Marina Fiordaliso, che dal coronavirus è stata duramente colpita con la morte della madre e la malattia che ha coinvolto tutta la sua famiglia. " Io capito nada ", ha risposto sarcastica Fiordaliso in merito alla confusione creata da Giuseppe Conte sulle misure per la ripartenza.

