Covid, Alessandra Celentano lancia l'allarme: "Il settore danza è al collasso"

" Nessuno si sta prendendo la responsabilità di salvaguardare il settore danza ", è il grido d’allarme lanciato da Alessandra Celentano. Da oltre un mese – come migliaia di altre attività – anche le scuole di danza e tutti i professionisti che gravitano intorno al settore sono fermi, costretti a rinunciare a spettacoli, lezioni e lavoro. Una situazione che sta diventando sempre più pesante e di cui l’insegnante di "Amici" si è fatta portavoce con un accorato appello affidato ai social network.

Nelle scorse ore Alessandra Celentano ha pubblicato sul suo profilo Instagram una lunga lettera di sfogo, rivolta in particolare al Governo e agli organi competenti che, in queste settimane, non hanno preso provvedimenti per questo e altri settori della cultura e dell’arte: " Perché ci si dimentica spesso di questo settore lasciandolo in una situazione economica e psicologica molto pesante? Perché le manovre di salvaguardia stabilite dal governo non comprendono la danza? ". La Celentano, reduce dall’impegno con "Amici di Maria De Filippi" la cui finale si è tenuta pochi giorni fa, ha fatto riferimento al bonus da 600 euro nel quale non rientrano i lavoratori dello spettacolo e della danza: " Nessuno si sta prendendo la responsabilità di salvaguardare le scuole di danza professionali e private. Sicuramente ci sono settori con priorità maggiori, ma quando si parla di cultura (e dovrebbe già essere sufficiente!), si parla anche di migliaia di persone che vivono di questo. Come sono stati previsti degli aiuti per le partite IVA, dipendenti di aziende e per il mondo dello sport, bisognerebbe pensare di aiutare concretamente anche il mondo della danza, della musica e del teatro ".