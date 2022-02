"Tutto è iniziato così". "Solo colpa di un cavo". Cosa è successo tra Amadeus e Sabrina Ferilli

È giallo su quanto successo nel corso della finalissima del festival di Sanremo tra Sabrina Ferilli e Amadeus. La coppia ha portato a casa un ottimo risultato in termini di ascolti, ma sembra che sul palco non siano state tutte rose e fiori, soprattutto nella parte finale della serata. La notizia che tra conduttore e attrice ci fosse del malumore è iniziata a circolare poche ore fa, ma è quando Striscia la notizia ha intercettato l'audio di un colorito fuori onda della Ferilli, che si è scatenato il tam tam in rete. E il caso è letteralmente esploso.

Secondo i rumor, la rottura tra Sabrina Ferilli e Amadeus sarebbe avvenuta al momento della presentazione di Emma. Un video, che è iniziato a circolare sul web negli ultimi minuti, punterebbe l'attenzione su quanto successo intorno alle ore 23. La cantante, quattordicesima in gara, ha sceso la scalinata del teatro Ariston ed è stata introdotta da Amadeus. Sabrina Ferilli tiene il cartoncino in mano e sembra pronta a prendere la parola, ma il conduttore prosegue nella sua presentazione.

Nel breve filmato si vede l'attrice rivolgere lo sguardo verso Amadeus un paio di volte nel tentativo di inserirsi nella presentazione. Ma Amadeus prosegue fino a quando Sabrina Ferilli prende la parola di forza. Il conduttore tentenna, poi si scusa, mentre l'attrice con voce decisa annuncia il codice di Emma prima di lasciare il palco. Se questo sia il momento in cui gli animi si sono raffreddati tra i due protagonisti della finale non è chiaro, ma il video mostra tensione e sul web si sono moltiplicati i commenti all'episodio.