Cristiano Ronaldo non bada a spese: il suo pigiama vale più di 2mila euro

Cristiano Ronaldo è rientrato in Italia dopo la lunga quarantena sull'isola di Madeira e, nonostante i pettegolezzi sulla lite tra la compagna e la madre, è tornato alla sua routine. Il ritorno a Torino è stato all'insegna degli allenamenti e della sua famiglia, ma il dettaglio di lusso, che spicca nel suo tranquillo pomeriggio in casa con figli e compagna, non è sfuggito ai fan. L'outfit casalingo scelto dal campione portoghese, infatti, ha attirato l'attenzione dei suoi follower social, dopo la pubblicazione di un video sulla pagina Instagram di Georgina.

La modella ha condiviso sul suo account un filmato, che immortala tutta la famiglia intenta a giocare. Tra urla, capriole e scherzi, Cristiano Ronaldo, Georgina e i loro quattro figli vengono ripresi mentre distesi per terra si divertono e giocano nell'appartamento torinese. " Adoro trascorrere le giornate insieme giocando - ha scritto la Rodriguez su Instagram - imparando e divertendosi. Se c'è qualcosa che possiamo imparare di positivo da questo isolamento, è che creiamo noi stessi i momenti più felici e sono il 99% delle volte. Piccoli momenti, cose di tutti i giorni. Amo la mia famiglia ".

Molti fan non hanno però potuto fare a meno di notare il vistoso completo indossato da Cristiano Ronaldo. Un coordinato in pura seta che tra camicia hawaiana a maniche corte e bermuda costa oltre 2mila euro. Un completino tutt'altro che informale per un sereno pomeriggio in famiglia, ma si sa CR7 ama essere sempre impeccabile, anche tra le mura domestiche. E tra un gioco e l'altro, con i bambini intenti a salvare la mamma dall'assalto di Cristiano Ronaldo, ci scappa anche una palpatina al generoso lato b della bella Georgina Rodriguez.

L'outfit extralusso del campione non deve stupire. Ronaldo è famoso per avere un debole per le cose preziose. Sei mesi fa, all'ultima edizione del Dubai International Sports si presentò sul palco con un vistoso orologio al polso, un oggetto tempestato di diamanti del valore di otre 500mila euro. Niente in confronto al Franck Muller 7008 sfoggiato in un'altra occasione mondana dell'impressionante valore di quasi 2 milioni di euro.