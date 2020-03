Critiche ad Elisa De Panicis: "Oltre ai capelli, cura anche il cervello"

Gli ultimi post condivisi su Instagram da Elisa De Panicis sembrano non piacere particolarmente agli utenti della rete che, quotidianamente, non perdono l’occasione per criticarla.

La ex concorrente del Grande Fratello Vip, finita già nella bufera per alcune esternazioni infelici sul coronavirus e sulla distinzione tra Nord e Sud Italia, continua ad essere bersagliata dal popolo della rete che pare non le abbia ancora perdonato questi grossi scivoloni. Elisa, dopo essersi scusata per aver pronunciato quelle frasi, ha continuato la sua solita attività social ma l’ultimo post dedicato alla cura dei capelli ha sollevato, ancora una volta, un polverone.

“ In questi giorni è importante prendersi cura di sé stessi... Ti prendi cura dei tuoi capelli? ”, ha chiesto lei ai follower sponsorizzando uno dei tanti prodotti che si trovano sul web. Ma l’invito della ex gieffina non è stato colto, anzi. Gli hater più accaniti non hanno perso tempo e si sono riversati sul suo profilo Instagram con una serie di commenti negativi. “Ma qualcosa per il cervello non si trova per te?”, “È importante prendersi cura anche del cervello e ricordarsi di mettere il filtro che collega cervello e bocca!”, hanno tuonato alcuni utenti, “Sei veramente una brutta persona!”, “Più stupida di te non esiste donna alcuna”, hanno continuato a commentare sul web.

Ma questo post della De Panicis non è stato l’unico ad essere preso d’assalto. Dopo la sponsorizzazione di un prodotto per capelli, Elisa ha continuato a pubblicare delle foto in cui si mostra al mare e in costume. Ancora una volta, quindi, il popolo della rete è insorto. “Mi auguro che siano di repertorio...”, ha scritto un utente, sottolineando come in questo periodo non sia affatto consigliato allontanarsi dall'Italia, “Mentre noi italiani stiamo lottando per la vita tu sei andata in vacanza?”, “Questo è il genere di persona deficiente che non capisce. E mentre lei si fa gli affari suoi, le persone intelligenti che fanno la quarantena, rischiano che venga prolungata”, hanno continuato ad inveire gli internauti.