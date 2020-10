Giallo sulla foto pubblicata da Dagospia: "Chi è quel cantante che bacia un uomo?"

Questo è un periodo di grandi rivelazioni e quelle che non vengono fatte dai diretti interessati ci pensano poi i paparazzi a portarle a galla. O come in questo caso uno dei giornalisti più informati di “gossip” del sito di Dagospia, Alberto Dandolo. E così se abbiamo visto Gabriel Garko fare outing e Massimiliano Morra rivelare che la sua storia con Adua era stata inventata, ora tocca ad un altro sex symbol. Questa volta però la scelta non è stata la sua, perché è stato fotografato a sua insaputa alla stazione di Milano, mentre salutava in maniera "molto affettuosa" un amico.

Quello portato alla luce sarebbe quindi un vero e proprio "Extra-Scoop" come viene riportato dal sito. La foto fa parte di un servizio realizzato da un paparazzo che è stato spedito ai direttori dei più importanti giornali di gossip italiani per essere acquistato e pubblicato rivelando in questo modo l'identità del personaggio. Ovviamente sul sito di Dagospia le immagini sono state pixellate per proteggere la privacy del cantante, anche se la foto è stata ripresa all’aperto e non all’interno di una casa.

"Chi è questo famosissimo e assai macho cantante italiano, pizzicato a limonare con passione alla Stazione Centrale di Milano con un virile maschione che non riusciva a controllare le sue mani tanto da strizzargli il c*lo con cupidigia?- scrive Dandolo - L'artista è noto per il suo successo con le donne, ed è considerato da sempre un sex symbol. Chi pubblicherà per primo le immagini in chiaro, che sicuramente faranno molta cagnara?"

Ci sono però particolari molto evidenti che danno l’idea, o almeno fanno presumere, di chi possa trattarsi. Il colore dei capelli, gli accessori che indossa, tutti elementi molto evidenti che anche con il viso pixellato danno l'idea di chi possa essere. La cosa sembrerebbe tanto assurda da sembrare quasi impossibile. Prima di tutto perché chiunque fosse sapeva benissimo di essere in un luogo aperto e pieno di gente, poi da non sottovalutare il fatto che si tratta di un personaggio famosissimo che certo è abituato ad essere fotografato e sa che la sua presenza non passa inosservata. Potrebbe trattarsi quindi soltanto di un caro amico con cui il cantante ha molta confidenza. In ogni caso, la caccia al “cantante mascherato” è aperta.