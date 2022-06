Dark places, quando Charlize Theron vide sua madre uccidere suo padre

Tratto dall'omonimo romanzo di Gillian Flynn, Dark Places - Nei luoghi oscuri è il film che va in onda questa sera alle 20.29 su Iris.

Dark Places - Nei luoghi oscuri, la trama

Libby Day (Charlize Theron) è una donna che, a un primo sguardo, sembra uguale a tutte le altre. Quello che non emerge da una prima occhiata, però, è il terribile passato che si porta sulle spalle. Libby, infatti, è l'ultima superstite del massacro che ha trucidato la sua famiglia quando lei era piccola. Essendo riuscita a sfuggire alla morte, Libby è stata anche in grado di indicare il responsabile della strage, testimoniando così contro il fratello Ben (Tye Sheridan). Dopo essere riuscita a ricostruirsi una vita grazie all'altruismo delle altre persone, Libby è costretta a rivivere l'incubo del suo passato quando si trova senza soldi e disposta ad accettare di collaborare con il Kill Club, un gruppo di "investigatori" dilettanti che vuole andare più a fondo nella storia, credendo che Ben sia, in realtà, innocente. In un'alternanza tra passato e presente, Libby dovrà scontrarsi con gli orrori di una notte che non potrà mai cancellare e con una verità che forse è rimasta nascosta troppo a lungo.

La terribile storia di Charlize Theron

Dark places - Nei luoghi oscuri è un film che prende il via da un fatto terribile: una bambina che sopravvive alla strage della sua famiglia. Un tipo di racconto che rende Charlize Theron l'attrice forse più adatta a raccontarla sul grande schermo, visto quello che secondo il sito dell'Internet Movie Data Base è successo durante la sua adolescenza. Nata e cresciuta a Benoni, presso Johannesburg in Sudafrica, Charlize Theron aveva quindici anni quando vide sua madre Gerda uccidere il padre Charles per autodifesa. Come ha raccontato lei stessa nel corso di un'intervista a NPR in occasione dell'uscita del film Bombshell, il padre "era un uomo molto malato. È stato un alcolizzato per tutta la vita. L'ho conosciuto in un solo modo, come un alcolizzato. Era una situazione senza speranza e la nostra famiglia era come incastrata [...] Credo che la nostra famiglia era davvero poco sana e tutto, di questo, ci spaventava."