Il successo di "Stavo cercando te". La storia di Can prima di Sanem

"Stavo cercando te", l'atteso prequel letterario della serie televisiva DayDreamer, è già un successo. A due settimane dall’uscita ufficiale nelle librerie e sulle piattaforme online, il libro di Roberta Damiata, che racconta la storia di Can Divit prima di Sanem, sta scalando le classifiche. Un risultato non scontato ma atteso, visto il seguito della fiction, che sta tenendo incollati agli schermi di Canale Cinque milioni di telespettatori anche grazie all’attore protagonista Can Yaman.

Gli "orfani" della serie tv turca DayDreamer - Le ali del sogno, che sta per concludersi dopo oltre centosessanta puntate, potranno dunque consolarsi immergendosi nella lettura di questo romanzo. Una novel che racconta l’adolescenza e la gioventù dei due personaggi principali, Sanem e Can, prima del loro incontro. "Stavo cercando te - La storia di Can prima di Sanem" offre uno sguardo profondo e intimo sulle vicende dei due protagonisti, che scorrono lungo le pagine del libro su due binari differenti ma paralleli e pronti a ricongiungersi. Molti sono i personaggi raccontati nel libro che si ritrovano nella serie, mentre altre figure - nuove e cruciali - compaiono per la prima volta influenzando in modo determinate le vite di Sanem e Can.

Con uno stile fresco, continui flashback e deja-vu, la scrittrice Roberta Damiata – giornalista ed opinionista televisiva di Rai e Mediaset - riesce a portare il lettore dentro il passato di Sanem e Can, entrambi alla ricerca del vero amore, dell’anima gemella, ma costretti a fare i conti con la ragione e la cultura oltre che con il cuore. Sanem in cerca del suo futuro e della felicità; Can tormentato dal sogno di una donna, che rappresenta l'amore puro, che non riesce ad afferrare. Il tutto arricchito di incontri, casualità, inganni, addii, ritorni e lettere mai lette, che svelano molto di più degli amati beniamini di DayDreamer. Un racconto intenso e coinvolgente, quello di "Stavo cercando te", da leggere tutto d’un fiato anche senza aver visto la serie e senza conoscerne la storia. Leggere questo romanzo rosa non fa rimpiangere il fatto di non aver visto la fiction, anzi porta il lettore a voler andare oltre e scoprire come si evolveranno le vite di Can e Sanem.