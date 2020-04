De Martino scherza con la Venier: "Belen? Prende il sole, tutta Milano si affaccia per vederla"

Proseguono gli appuntamenti con Domenica In e Mara Venier che, in collegamento via Skype, intrattiene i telespettatori in compagnia dei personaggi noti dello spettacolo che raccontano la loro quarantena tra momenti toccanti ed altri più scherzosi.

Stefano De Martino è stato uno degli ospiti virtuali di "zia Mara" che, dopo aver chiacchierato con lui nelle precedenti puntate del suo salotto domenicale riuscendo a strappargli importanti dichiarazioni prima del suo ritorno ufficiale con Belen Rodriguez, ha chiesto al conduttore e ballerino come stesse affrontando questo particolare momento storico.

“ Mio figlio è molto contento del fatto che non ci sia scuola – ha raccontato Stefano - . Noi cuciniamo, mangiamo, ingrassiamo. Ogni tanto cucino anch’io. Mia moglie cucina molto bene, io mi difendo anche per darle un po’ il cambio ”. La quarantena di De Martino e della Rodriguez, quindi, procede in maniera molto simile a quella di tanti italiani, ma Stefano ci ha tenuto anche a lanciare un messaggio importante a tutti i suoi concittadini napoletani.

“ Ai nostri concittadini, a tutti i napoletani, mi raccomando di restare a casa perché solo uniti possiamo superare questo momento di grande dolore – ha sottolineato lui - . Non prendiamola alla leggera. Dobbiamo dimostrare di essere persone responsabili. Poi Napoli risponde sempre bene ai momenti difficili” .

Tra momenti seri ed altri più divertenti, poi, Stefano De Martino si è divertito con Mara Venier a suonare un brano con la chitarra, ma la conduttrice si è resa ben presto conto che il ballerino la stava prendendo in giro. “ Ma mi stai prendendo per il c...? ”, ha sbottato simpaticamente la Venier, mentre De Martino ha ribattuto: “ Non sottovalutiamo l'importanza del playback, Bobby Solo ci ha vinto un Festival di Sanremo".