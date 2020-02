"Con Demi Moore? Non ho più nessun contatto". Ashton Kutcher sul rapporto con l’ex moglie

Tra il 2005 e il 2013, la coppia formata da Ashton Kutcher e Demi Moore, è stata una delle più chiacchierate dai giornali di gossip. Lui era un giovane attore in ascesa, alto, bello e molto amato dal pubblico femminile. Lei era (anzi lo è ancora) un’icona del cinema anni ’90 ed ex moglie di Bruce Willis. La differenza di età tra i due non è stata di certo l’impedimento per costruire una duratura storia d’amore che, però, è naufragata proprio a causa di Ashton Kutcher e dei suoi continui tradimenti. Un legame che pareva indissolubile, ma invece era da tempo incrinato. Quella storia d’amore che ha fatto sognare milioni di fan, è stata però sbugiardata lo scorso settembre quando nelle librerie americane è uscito "Inside out".

Demi Moore ha pubblicato un’autobiografia in cui, oltre a parlare dei suoi successi e dei suoi eccessi, ha aperto una lunga parentesi sulla vita matrimoniale con Ashton Kutcher. La donna ha rivelato che era totalmente succube dell’uomo che aveva sposato, tanto da farsi convincere a stringere un rapporto con a tre con un’altra donna. E proprio questo avvenimento avrebbe incrinato il rapporto, tanto da spingere Demi Moore a bere e a fare abusi di farmaci. Una volta però che il libro scandalo è stato pubblicato, Ashton Kutcher, ora legato a Mila Kunis, non ha mai espresso nessun parere sulle malelingue scritte da Demi Moore. Almeno fino a qualche giorno fa. L’attore è stato intervistato dall’amico Marc Maron, che gestisce un podcast sul gossip delle star, è tornato a parlare di Demi Moore e di quella scottante autobiografia. Di Kutcher sono state comunque molto laconiche le dichiarazioni in merito.

"Non corre cattivo sangue tra di noi. È solo che abbiamo interrotto ogni tipo di rapporto – afferma -. Gli vorrò sempre bene ma non credo che sia giusto tornare a riconsiderare il nostro rapporto, dopo il divorzio". L’attore però afferma che è in ottimi rapporti con Rumer, Scout e Talluah Willis, le figlie di Demi avute dal suo precedente matrimonio. "Non sono il padre naturale e non ho mai voluto esserlo, ma abbiamo un bel rapporto. Anche adesso. Non parliamo più spesso come prima, ma cerco di mantenere i contatti”. Sul libro però ha le idee ben chiare. “È sarcastico. Per fortuna la vita va avanti". Ora è felicemente sposato da 2015 con Mila Kunis.