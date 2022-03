"Devo venire alle due...". Serena Autieri bacchetta la Venier

L'attualità continua a tenere banco sul piccolo schermo. La guerra in Ucraina catalizza l'attenzione anche dei programmi di intrattenimento come Domenica In che, dallo scoppio della crisi, segue con attenzione l'evolversi della situazione. A pagare lo scotto dell'ampio spazio dedicato alle notizie dal fronte sono gli ospiti, che vedono ridursi drasticamente lo spazio per interviste e momenti di leggerezza. E' capitato a Serena Autieri, ospite dell'ultima puntata, che dopo una lunga attesa dietro le quinte, una volta arrivata in studio, si è lasciata sfuggire una frecciata all'indirizzo di Mara Venier.

La lunga parentesi dedicata alla guerra a Domenica In è durata circa un'ora. Poi Mara Venier ha cambiato registro con l'intervista a Red Canzian da poco uscito dall'ospedale dopo una lunga degenza per una grave infezione. Una chiacchierata di circa quaranta minuti che ha fatto slittare l'ingresso in studio di un'altra ospite della domenica di Rai Uno, quello di Serena Autieri. L'attrice è entrata in studio dopo circa due ore dall'inizio del programma e non ha mancato di sottolinearlo.

Dopo i saluti e l'abbraccio con la padrona di casa, la Autieri non ha risparmiato la Venier da una sarcastica frecciata proprio sulle tempistiche del suo ingresso. " Senti ma per fare un'intervista con te devo venire alle 14 mi sa. Quando inizi insomma ", ha ironizzato l'attrice, che in puntata è stata invitata per promuovere il suo spettacolo teatrale. Mara Venier si è così giustificata: " Non è questo, purtroppo parliamo della guerra per cui abbiamo modificato completamente la scaletta". Poi per stemperare la situazione, la conduttrice ha scherzato: "Non so neanche io come arriveremo alla fine e se arriveremo alla fine ".

Serena Autieri si è esibita con un estratto dall'opera teatrale, che porterà al Sistina e prima di lasciare lo studio la Venier l'ha rassicurata su un prossimo invito: " Poi faremo l'intervista, ma intanto guardiamo questo filmato ". La conduttrice ha chiesto una seduta per la sua ospite, invitandola a rimanere qualche altro minuto, ma la Autieri ha di nuovo ironizzato sulle tempistiche serrate: " Ma andiamo di fretta! ". La parentesi è durata pochi minuti per poi lasciare spazio agli altri ospiti ancora in scaletta.