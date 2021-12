"Non ho fatto il vaccino". E scoppia la bufera su Diana Del Bufalo

Le dichiarazioni rilasciate da Diana Del Bufalo nelle scorse ore hanno acceso una dura polemica contro l'attrice, che attraverso i social network ha svelato di non essere vaccinata e di non volere vaccinarsi nell'immediato. Una presa di posizione no vax, che l'ha vista travolta da critiche e insulti.

Come riporta il giornalista Rai, Domenico Marocchi, attraverso il suo profilo Twitter, l'attrice ha fatto una diretta Instagram nelle scorse ore per parlare con i suoi follower. Alla domanda di qualche utente sul fatto che lei fosse non vaccinata, però, Diana Del Bufalo non si è tirata indietro. Nello spiegare la sua posizione di no vax, però, l'attrice si è lasciata andare a dichiarazioni sui generis.

" Diana Del Bufalo in una diretta delirante - riporta Marocchi - ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e 'vuol fare esperienza'" . Nella sua diretta social, l'ex concorrente di Amici avrebbe anche detto: " I vaccini non servono a niente, i vaccini sono deludenti, io ho deciso di non vaccinarmi ". Una serie di frasi sconnesse che hanno gettato benzina sul fuoco.

Sui social network le sue dichiarazioni sono finite nel mirino e la polemica è montata in brevissimo tempo: " Diana del Bufalo ha trovato il modo per fare parlare di sé, insomma, visto che per il resto vale zero ", " Diana Del Bufalo si sente discriminata in quanto diversa", "Sono arrabbiata verso chi come Diana del bufalo sostiene di non poter fare il vaccino in quanto fragile e poi la motivazione clinica è vaga o quotidiana. Chi è davvero un soggetto fragile ha lo specialista a seguirlo e consigliarlo non il medico di base ". E ancora: " Leggo che Diana del bufalo dice di essere cardiopatica e quindi non si è vaccinata. Strano, ricordo a inizio distribuzione vaccini che la categoria cardiopatia era tra quelli “soggetti fragili” e quindi con precedenza di vaccino. Ma vabbè, lei è quella a cui piace il cat calling" . Centinaia di cinguettii critici e anche insulti, che hanno costretto la Del Bufalo a fare una precisazione su Instagram, che però è servita a poco, se non ad alimentare la polemica.

Prima l'attrice ha accusato il giornalista Rai, poi ha spiegato il motivo della sua mancata vaccinazione, facendo intendere di essere un "soggetto fragile": " Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo ho da subito capito che c'erano due tipi di giornalisti: quello che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre pur di fare un titolone acchiappa like. Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono, una persona limpida: è vero, non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimé per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto. Gli insulti che sto ricevendo sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata... ne prendo atto, con un pò di rammarico... sembrerà assurdo ma capisco anche questo ".

La replica più pungente è arrivata da Selvaggia Lucarelli che, nel condividere sulla sua pagina Instagram il messaggio di Diana Del Bufalo, ha affondato l'attrice: " Vittimismo e cattiva informazione, questo sì che è un mix potenzialmente letale, altro che vaccini. Le patologie per cui scatta l'esenzione dal vaccino sono pochissime. Vaccinano (tra gli altri) anche i cardiopatici e i malati oncologici, anzi, li vaccinano pure per primi perché sono pazienti fragili. Stai attenta a non divulgare sciocchezze pericolose, cara Diana DELLE BUFALE. E se le divulghi poi non dare la colpa ai giornalisti cattivi, abitudine tipica dei no vax per giunta ". A conferma delle parole della giornalista sono arrivate decine di commenti di malati cardiopatici o parenti, che hanno confermato di essersi sottoposti alla vaccinazione proprio per scongiurare l'aggressività del virus.