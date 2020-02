Diane Kruger e Kiernan Shipka protagoniste in "Swimming With Sharks"

Diane Kruger e Kiernan Shipka nel nuovo remake di un film per il mondo delle serie tv: questa volta si tratta di Swimming With Sharks, in Italia conosciuto con il titolo "Il prezzo di Hollywood".

Il prezzo di Hollywood, il film

Il prezzo di Hollywood è un film drammatico del 1994 dedicato alla spietata vita nel mondo dello show business di Hollywood. Attori principali della pellicola furono Frank Whaley e Kevin Spacey, ma anche un giovane Benicio del Toro. La trama è una sorta di Il Diavolo veste Prada ambientato ad Hollywood ma decisamente più spietato.

La coppia protagonista infatti riprende il rapporto di iniziale ammirazione e successivo odio del dipendente nei confronti del suo mentore, condito quindi dall’accettazione del pesante mobbing pur di arrivare in alto. Le continue vessazioni da parte del superiore porteranno così a conseguenze estreme.

La serie tv remake con Diane Kruger e Kiernan Shipka

Ad occuparsi della realizzazione di Swimming With Sharks sarà Quibi, prossima piattaforma streaming che fa già parlare di sé per la produzione di serie tv con episodi dalla breve durata, circa 10 minuti ciascuno.

La serie tv riproporrà la storia del film ma questa volta con protagoniste due donne: Joyce e Lou. Nel ruolo di Joyce, cioè la parte che fu di Kevin Spacey e quindi del perfido superiore ai vertici dello studio cinematografico, troveremo Diane Kruger, attrice nota al pubblico per la serie The Bridge e per il film Bastardi senza gloria. Invece, per il personaggio Lou, cioè la giovane recluta, ci sarà Kiernan Shipka, attrice che ha conosciuto il successo nel mondo seriale con Mad Men prima - quale figlia di Don Draper - e in Le terrificanti avventure di Sabrina, poi.

Alla sceneggiatura di Swimming With Sharks c’è Kathleen Robertson - attrice vista nel film Scary Movie 2 e più recentemente nella serie Murder in the First - che sarà anche produttrice insieme a Chris Cowles. La regia invece è affidata a Tucker Gates, già dietro alla macchina da presa per alcuni episodi di altri noti titoli quali House of Cards, Homeland, The Sinner e recentemente di Truth Be Told e The Morning Show.

Quibi, gli altri titoli in arrivo

Non solo il remake de Il prezzo di Hollywood, e quindi Diane Kruger e Kiernan Shipka. Del catalogo di Quibi, la cui app arriverà il prossimo 6 aprile, fanno già parte Christoph Waltz e Liam Hemsworth con la serie thriller Most Dangerous Game; Kiefer Sutherland, per un altro remake seriale cioè Il fuggitivo, e l’attesa After Dark, serie horror visibile solo di notte firmata da Steven Spielberg.