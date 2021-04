Tapiro d’oro alla Leotta, che smentisce tutto: "Il matrimonio con Can? Non è saltato"

Può una storia d'amore trasformarsi in una fiction? Sì, e non sempre per volontà dei suoi protagonisti. È il caso di Can Yaman e Diletta Leotta, dei quali da ormai molti mesi si racconta di un amore da favola. Eppure, loro due non hanno praticamente mai parlato in pubblico della loro relazione, se non per qualche sporadico intervento social. "Can Yaman e Diletta Leotta si sposano", "Can Yaman e Diletta Leotta vanno a vivere insieme", "Diletta Leotta è incinta e aspetta un figlio da Can Yaman": sono solo alcune delle voci circolate da quando è stata resa nota la loro love story. Una storia finita su tutti i rotocalchi, che però, indiscrezioni di corridoio volevano già essere giunta al capolinea. Ma la realtà è diversa.

Le voci della rottura

Da qualche giorno girava voce che tra l'attore turno e la giornalista sportiva fosse finito l'idillio. Dopo qualche mese di relazione e tantissimo gossip gravitato attorno alla loro coppia, sembrava che i due si fossero detti addio una volta e per tutte. Il motivo? Una grossa di discussione per un no di Diletta Leotta. Si vociferava che Can Yaman avesse invitato la sua compagna in Turchia per far la conoscenza dei suoi parenti e per scoprire il Paese che gli aveva dato i natali.

D'altronde, il turco per diversi mesi è stato in Italia per lavoro e per amore, spostandosi continuamente tra Roma e Milano, con qualche scappata in Sicilia per conoscere la famiglia di Diletta Leotta. Si diceva, quindi, che Yaman avesse chiesto alla sua fidanzata di ricambiare il favore e che lei avesse declinato l'invito facendo andare l'attore su tutte le furie. Una love story che sembrava quindi giunta al capolinea, con chilometri di inchiostro speso per raccontare la fine di un amore al quale, a onor del vero, sono ancora in pochi a credere.

La smentita di Diletta Leotta