Can Yaman sparito dai social. Cosa c'è sotto

Attacco hacker o cancellazione volontaria? È quello che le fan di tutto il mondo dell’attore turco Can Yaman, prossimo protagonista della fiction Sandokan e attualmente su Canale 5 con il dizi Daydreamer, si chiedono da alcune ore. Precisamente da quando a tarda notte chiunque cercasse il profilo Instagram di Can Yaman, con oltre otto milioni di follower, si è trovato davanti ad una schermata vuota senza nessun post. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web mandando subito in tendenza il nome dell’attore, che già nei mesi precedenti aveva chiuso volontariamente il suo account Twitter, stanco forse degli attacchi degli hater, che anche se in minoranza rispetto all’enorme fandom di seguaci, ormai da mesi lo hanno preso di mira.

Ed è proprio questo il punto focale della questione capire il motivo reale sul perché di questa sparizione così improvvisa, che di fatto cancella Yaman da ogni contatto con le sue amatissime follower. Poche ore prima di questa “sparizione” girava sul web la notizia di alcuni profili fake che contattavano le fan chiedendo soldi a nome dell’attore. Un tam tam ha poi avvertito di non dar seguito a queste richieste, che nulla avevano a che fare con l’attore. Il primo pensiero riportato da più fonti è stato quindi quello di una chiusura preventiva da parte di Instagram, per salvaguardare in qualche modo l’account ufficiale. A questa notizia molto probabile tra l’altro, si sono però unite centinaia di ipotesi su una chiusura volontaria da parte di Can per ritagliarsi un momento di tranquillità nella sua vita e dedicarsi ai progetti lavorativi e privati della sua vita. Anche se chi conosce bene l’attore non pensa sia possibile, visto lo stretto rapporto che sin dagli inizi della carriera ha con le sue seguaci.

Progetti che oltre alla preparazione della serie Sandokan prodotta da Lux Vide, lo vedono nel privato dedicarsi alla sua storia d’amore con la showgirl Diletta Leotta con cui l’attore ha una relazione ormai da qualche mese. Un rapporto il loro fortemente osteggiato e pressato, sia da una piccola parte del fandom che dai paparazzi che da mesi stazionano sia sotto l’hotel dove l’attore ha inizialmente abitato dopo il suo arrivo in Italia, e poi nella nuova casa che i due hanno preso nel centro di Roma. Una pressione fortissima da sostenere esternata anche Yaman stesso, che in questi ultimi mesi ha più volte chiesto rispetto per la sua vita privata.

Un risvolto negativo del grande successo che l’attore turco sta vivendo ormai da qualche anno nel nostro Paese, e che forse non gli permette più di dedicarsi con tranquillità alla propria vita senza essere nell’occhio del ciclone. Oppure cosa molto più probabile un attacco hacker di breve durata, che verrà presto risolto. Un’ultima notizia, riportata recentemente dal Sole 24 ore, è la possibile vendita di Lux Vide, la società italiana fondata nel 1992 da Ettore Bernabei e produttrice del prossimo Sandokan a due giganti del settore dell’intrattenimento: l’europea Fremantle e l’americana Sony. News di sicuro non correlata con la sparizione dai social dell’attore che anzi, se questo fosse confermato si troverebbe proiettato in un universo lavorativo di respiro mondiale.