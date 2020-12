Diletta Leotta sfida il Dpcm: senza mascherina verso San Siro

Dopo Maria Elena Boschi e il compagno Giulio Berruti, pizzicati a spasso per Roma senza mascherina, anche Diletta Leotta è finita nel mirino delle critiche per non averla indossata. L'inviata sportiva è stata immortalata dai fotografi del settimanale Chi senza il dispositivo di protezione personale mentre si recava allo stadio San Siro e apriti cielo.

Diletta Leotta è stata paparazzata dalla rivista diretta da Alfonso Signorini senza mascherina poco prima dell'inizio della partita Milan - Fiorentina. La conduttrice di Dazn è stata immortalata senza il dispositivo di protezione mentre camminava per le vie di Milano prima di incontrare il suo staff. Una volta raggiunta la comitiva la Leotta ha mantenuto la distanza di sicurezza dai suoi collaboratori (che la indossavano tutti) ma ha continuato a non indossare la mascherina. Pochi minuti dopo è salita a bordo del van, che l'avrebbe condotta verso lo stadio. Impossibile sapere se, una volta nell'abitacolo, l'abbia indossata o meno. Intanto però il suo comportamento, in barba al dpcm dello scorso 7 dicembre, l'ha fatta finire al centro della polemica.

Le foto scattate dai fotografi di Chi - e pubblicate in esclusiva sulla rivista in edicola questa settimana - non sono piaciute al popolo social. La sua dimenticanza non è sfuggita al web e lesono piovute copiose. A novembre però Diletta Leotta aveva cercato di dare il buon esempio indossando a bordo campo - durante la partita Udinese - Milan - una mascherina griffata coordinata all'abitino di lusso.