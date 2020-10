La Leotta e il pugile Scardina si vedono (di nascosto)

Sulla pista di Ballando con le Stelle Daniele Scardina sta convincendo pubblico e giuria. Il pugile sta dimostrando buone doti da ballerino e il suo modo di fare gentile sta conquistando anche i più scettici. Sarà per questo che si mormora si stia riavvicinando a Diletta Leotta? King Toretto, così è soprannominato sul ring, a Ballando con le stelle ha parlato del suo "amore perduto", ma sembra che, in realtà, la coppia stia provando a ricucire il rapporto.

Nel corso dell'ultima puntata del talent di Milly Carlucci Daniele Scardina ha ripercorso i difficili momenti vissuti poco dopo la fine della quarantena. L'improvvisa scomparsa del nonno, al quale era molto legato, e la fine della relazione con l'inviata sportiva Diletta Leotta (per un sospetto tradimento di lui) - che lui ha definito "amore perduto" - hanno segnato gli ultimi mesi dello sportivo. A fine esibizione però Scardina ha lanciato un messaggio sibillino, che a molti è sembrato essere rivolto alla Leotta e a un possibile riavvicinamento con lei: " Per me l'amore è una cosa bellissima e ci credo. Credo ancora nel mio amore. Cerco sempre di essere riservato, ma l’amore è bello farlo vedere. Non so dirti cosa ci sarà, posso solo dire che cosa provo, si vede e si sa. È amore quello che provo ".

Una dichiarazione in piena regola - destinataria Diletta Leotta - che sembra aver colpito nel segno. Il settimanale "Chi", nel numero in edicola il 28 ottobre, è in grado di anticipare che i due si stanno nuovamente frequentando. A lanciare l'indiscrezione, poche ore fa, era stato il portale di gossip Very Inutil People, che aveva svelato che la coppia aveva trascorso l'ultima domenica insieme nei boschi abruzzesi: " Dopo l’escursione nei pressi di passo San Leonardo e il pranzo in un ristorantino a Fonte Romana, Daniele e Diletta sono arrivati a Sulmona. Intorno alle 19.30 la "ex coppia" assieme ai due amici si è concessa un aperitivo nel centro della città, presso il Gran Caffè Letterario ".

A conferma dei rumor ecco arrivare le foto esclusive di "Chi", che ha svelato altri dettagli della gita in Abruzzo di Daniele Scardina e Diletta Leotta. La coppia si è concessa una domenica insieme nel parco nazionale della Majella con altri due amici, il concorrente di "Ballando" Antonio Maria Catalani e la sua fidanzata, la contessa Caterina Zanardi Landi. La sera, rientrati dall'escursione, si sono diretti insieme all'interno dell'hotel dove alloggia la Leotta e lì avrebbero trascorso la notte.

La coppia, per riaccendere la passione, ha scelto dunque di tornare sulle montagne, lo stesso scenario (luogo diverso) dove erano stati visti per l'ultima volta insieme. Pur mantenendo un basso profilo, senza baci né effusioni in pubblico, la coppia sembra dunque essere interessata a ricucire il rapporto e chissà che per la fine di Ballando con le stelle la bella Leotta non faccia una sorpresa al pugile.