"Diletta mi vuoi sposare?" Can Yaman chiede la mano della Leotta

Qualcosa vola sopra il cielo di Roma, e non sono i soliti gabbiani che rovistano nella spazzatura, ma un piccolo aereo che porta un messaggio. Il destinatario non è qualcuno del Grande Fratello Vip a cui siamo abituati ma una donna famosa che ha ricevuto un’insolita proposta di matrimonio. Si tratta di Diletta Leotta: “Diletta mi vuoi sposare? Ti amo Can”. Come fosse il personaggio di uno dei libri di Federico Moccia, Can ha scelto chi portare all’altare.

E la cosa è stata talmente improvvisa da lasciare tutti con un punto interrogativo, fan comprese, che in questi pochi mesi hanno visto cambiare totalmente il loro beniamino rispetto a come lo avevano conosciuto agli inizi. È passato dall’essere un tipo estremamente riservato per quanto riguardava la sua vita privata, a diventare un innamorato appassionato pronto a qualsiasi gesto eclatante pur di conquistare la sua bella.

E così se fino a poco meno di un mese fa per tutti era l’uomo single più desiderato del pianeta ora, se Diletta Leotta gli dirà di sì lo vedremo presto all’altare. Forse molto prima di quanto si possa immaginare. Gli indizi di questo happy ending c’erano comunque tutti. Ad iniziare dalla foto romantica al tramonto posata da entrambi il giorno di San Valentino, alle foto “rubate” nella splendida location della Torre Normanna nella Costiera Amalfitana, dove i due hanno passato la sera della festa degli innamorati in una location da mille e una notte. Con fotografi al seguito c'è da specificare.

Proprio quel giorno era uscita un’indiscrezione secondo cui Can Yaman avrebbe chiesto la mano a Diletta Leotta proprio lì, e i fuochi d’artificio che sarebbero seguiti avrebbero sancito il sì della bella conduttrice di DAZN. Giorni prima l’attore prossimo interprete di Sandokan era stato avvistato all’uscita di una delle gioiellerie più famose al mondo. Si era subito capito che non era certo entrato per comprare un braccialetto d’argento con un cuoricino, bensì un anello di fidanzamento che avrebbe consegnato alla Leotta durante questa vacanza romantica. Però visto l’aereo di oggi forse le cose non sono andate in questo modo e Can ha deciso di fare la proposta in una maniera ancora più originale. In tutto questo cosa risponderà Diletta? Tutti sono in trepidante attesa.