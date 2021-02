Diletta e Can Yaman tutta finzione? Spunta il retroscena sulla foto romantica

Ha collezionato un milione di like l'ultima foto che Can Yaman ha condiviso sulla sua pagina Instagram e che lo ritrae insieme alla sua nuova presunta fiamma, Diletta Leotta. Sotto il post, però, neanche un commento. Can ha disattivato, infatti, l'opzione dopo le migliaia di commenti negativi ricevuti negli scorsi giorni per la sua relazione con l'inviata sportiva di Dazn. I due si professano amore eterno (e le immagini social da loro condivise lo dimostrano), ma intanto sul web sono spuntate le fotografie del backstage di quegli scatti romantici e che sembrano raccontare ben altra storia.

Il dubbio che la relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta fosse una finzione, dettata forse più da esigenze professionali, lo aveva insinuato, per primo, Dagospia. A inizio gennaio il portale di Roberto D'Agostino aveva parlato di strani avvicinamenti tra Diletta Leotta e l'attore turco, impegnato ora nelle riprese della serie su Sandokan. Senza dimenticare però il presunto flirt con Ibrahimovic e l'amore mai conclusosi con Daniele Scardina. Tutte storie che hanno fatto finire l'inviata sulle copertine delle riviste di gossip più influenti e hanno scatenato le fan di Can Yaman, agguerrite per il nuovo amore tutto italiano del loro beniamino.

Nonostante i rumor Can e Diletta hanno deciso di uscire allo scoperto sui social, pubblicando foto insieme sulle rispettive pagine. La giornata al poligono, poi il maneggio e infine il weekend romantico per San Valentino in costiera amalfitana. Foto da sogno, queste ultime, dietro alle quali, però, si è scoperto esserci di più. Una fanpage di Yaman, infatti, ha pubblicato alcuni scatti che mostrano il dietro le quinte di quelle immagini.

Altro che selfie d'amore al tramonto. La coppia si è fatta immortalare, sognante e romantica, da una serie di paparazzi. Dietro l'obiettivo, sulla terrazza del ristorante Torre Normanna di Maiori, in Costiera amalfitana c'erano fotografi, guardie del corpo e parte dello staff dei due protagonisti. Foto organizzate? Paparazzate combinate? Oppure dietro c'è un servizio da prima pagina che uscirà a breve? Quello che è certo è che le fanpage dei Can Yaman seguono ogni passo social dell'attore e della Leotta per scoprire ogni dettaglio di questa storia, che sa tanto di combinata ma che fa comunque sognare.