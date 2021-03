Sanremo, disastro alle prove per Fedez? "Non stava a tempo con l'orchestra"

L'ansia da palcoscenico ha colpito in anticipo. Protagonista Fedez che, durante le prove del primo pomeriggio, avrebbe avuto qualche difficoltà nella performance. A riportarlo è Dagospia che, maliziosamente, ha raccontato il "difficile" pomeriggio che la coppia Francesca Michielin - Fedez avrebbe vissuto sul palco del teatro Ariston a poche ore dalla prima diretta del festival.

" Fedez oggi durante le prove ha avuto seri problemi nell'eseguire la sua canzone - riporta il portale di Roberto D'Agostino - perché non riusciva ad andare a tempo con l'orchestra ". Secondo quanto riferito dal sito di notizie, Fedez avrebbe impiegato oltre un'ora e mezza per ultimare le prove del brano "Chiamami per nome", quando la media degli altri partecipanti è stata di circa venti minuti. Prima di lui, infatti, hanno provato gli altri dodici Big che si esibiranno nella prima serata.

L'ansia? Per affrontarla sto facendo meditazione trascendentale e la terapia Emdr. Poi ho sempre con me un’immaginetta di buon auspicio di Michael Jordan e mi faccio leggere i tarocchi da mia nonna

Fedez e, che partono tra i favoriti di questa 71esima edizione del festival di Sanremo, questa sera saranno quarti in ordine di esecuzione sul palco e l'ansia cresce. Lo ha ammesso lo stesso Fedez nelle storie del suo account Instagram dove, ai suoi seguaci, ha mostrato il braccialetto anti-ansia, che porta al polso dal suo arrivo a Sanremo. E che soffre di attacchi diil rapper, che tra poco diventerà padre per la seconda volta, lo ha svelato anche nell'ultima intervista rilascia al settimanale Gente prima di approdare a Sanremo: "".