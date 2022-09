"Una diva...". Meghan in imbarazzo dopo le parole di Mariah Carey

Meghan Markle non vuole essere definita “diva” . Non si sente a suo agio in questo ruolo. Così, quando Mariah Carey ha usato proprio questo termine durante la seconda puntata di “Archetypes”, la duchessa non ha potuto evitare di arrossire e di schermirsi.

“Momenti da diva”

Anche la seconda puntata del podcast “Archetypes”, di Meghan Markle, ha suscitato diverse polemiche. Il tema era dei più spinosi, ovvero il razzismo, ma il momento forse più imbarazzante della puntata ha avuto come protagonista assoluta la duchessa. L’ospite della puntata, Mariah Carey, ha dichiarato: “Talvolta, Meghan, ci regali dei momenti da diva”. Una frase che può avere più di una interpretazione e di una sfaccettatura. Si è trattato di ironia, o magari di una punzecchiatura benevola? Non lo sappiamo, però la duchessa di Sussex ha iniziato a ridere nervosamente, dicendo: “Io? Che tipo di momenti da diva ti ho regalato?”. La cantante ha ribattuto: “[Si tratta di] immagine” . La moglie di Harry, allora, ha dichiarato: “Questo è il punto, io faccio un accostamento diverso”.

Forse Mariah Carey voleva sottolineare l’atteggiamento glamour di Meghan, ma senza nessun secondo fine. La duchessa, però, avrebbe avuto una reazione abbastanza impulsiva, come se volesse affrettarsi a giustificarsi, o fosse stata punta sul vivo. Infatti alla fine della puntata è la voce fuori campo di Meghan Markle a tirare le somme del dibattito, evidenziando il momento che tanto avrebbe influenzato la sua suscettibilità: “Stava andando tutto liscio, voglio dire, davvero bene, fino a quel momento che, non so voi, [ma] mi ha bloccato…quando [Mariah] mi ha chiamato diva. Naturalmente non potevate vedermi, ma ho cominciato a sudare un po’. Ho iniziato a dimenarmi sulla sedia…come, aspetta, aspetta, no, cosa? Come? Ma? Come hai potuto? Questo non è vero, non è…perché diresti questo? Davvero, la mia mente stava rimuginando su quell’assurdità…”.

Un “nonsense”?

Meghan Markle non ha nascosto il suo disappunto e ha proseguito: “Deve aver sentito la mia risata nervosa, voi tutti l’avrete sentita…Quando ha detto diva, stava parlando del modo in cui mi vesto, della postura…della favolosità come lei la vede. Intendeva fare un complimento, ma io l’ho percepita come una frecciata…Lei intendeva chic, ambiziosa. E come una parola…possa avere un significato diverso per ognuno di noi. Per me è strabiliante…”.

Meghan si è soffermata su un termine che, di per sé, non ha una connotazione né positiva né negativa. Dipende dall’intero contesto. È stata lei a conferirle una accezione quasi offensiva, pur ammettendo le buone intenzioni di Mariah Carey. Però questo atteggiamento potrebbe generare ulteriori problemi: pensiamo, per esempio, al tentativo, da parte del politicamente corretto, di plasmare determinate parole in un senso o in un altro (o vietarle del tutto, dimenticando che le lingue non sono computer che si possono programmare in anticipo, ma vivono nella realtà).