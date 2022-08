Il divorzio, il peso e le accuse di essere drogata. Lo sfogo della Mezzogiorno: "Su di me solo falsità"

Per due anni Giovanna Mezzogiorno è rimasta lontana dal cinema e dalla televisione per scelta (occuparsi dei figli) ma anche per necessità (ritrovare se stessa dopo la dolorosa separazione dal marito). L'attrice ora è pronta a tornare sul grande schermo nel ruolo di Viola nella pellicola "Amanda" in concorso alla prossima Mostra internazionale del cinema di Venezia, ma nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi si è tolta più di un sassolino dalla scarpa sulle "dicerie" circolate negli ultimi tempi su di lei.

" Se lavoro di meno partono le leggende metropolitane: dicono che sto male, che mi drogo, bevo, prendo psicofarmaci, tra un po' faccio pure le rapine. Ci sono anche i commenti sul mio corpo ", si è sfogata l'attrice, 48 anni il prossimo novembre, che ha poi spiegato: " Ho avuto due gemelli, mi sono dedicata a loro, l'ho detto, ma non basta mai ". Le voci sulla crisi con il compagno, Alessio Federico Fugolo, i commenti negativi sulla sua forma fisica e le illazioni sull'abuso di alcol e psicofarmici l'hanno colpita ma non affondata. Se sul divorzio Giovanna Mezzogiorno ha preferito non rivelare dettagli per proteggere i figli e la sua privacy, sulle altre cattiverie l'attrice non ha usato giri di parole: " C'è stato un periodo in cui sono ingrassata e allora? È un colossale chissenefrega. Oggi sono diversa? Ho fatto attenzione a quello che mangiavo, sport no che sono pigra. Ma ancora: a chi importa? Conta che io il mio lavoro lo faccio bene, ci metto tutto, sempre ".