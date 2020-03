Domenica In, Fedez prende in giro la Venier per il fuori onda

Questo che stiamo vivendo è un periodo di grande difficoltà per l’Italia intera. Tuttavia, per far fronte all’emergenza coronavirus, sono tantissimi i volti noti del mondo dello spettacolo che sono scesi in campo in prima linea per dare il loro contributo in questo delicato momento.

Fra questi, non è possibile non menzionare Fedez che, insieme a sua moglie Chiara Ferragni, ha fatto un’importante donazione all’ospedale san Raffaele di Milano e ha dato via a una raccolta fondi alla quale hanno partecipato numerosi Vip, arrivando a raccogliere oltre 4 milioni di euro. Grazie a questi soldi è stato possibile allestire un nuovo padiglione di terapia intensiva, vista la richiesta continua di nuovi posti e le grandi difficoltà degli ospedali lombardi. Inoltre, il rapper e l’influencer hanno anche sfruttato la loro popolarità per invitare tutti gli italiani al rispetto delle normative disposte dal Governo per contenere il contagio.

Così, Fedez si è collegato in diretta con Domenica In per parlare dei grandi risultati raggiunti con la raccolta fondi che ha coinvolto numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. "Quando abbiamo capito la gravità della situazione, abbiamo pensato di mettere al servizio degli altri la nostra popolarità. Per questo abbiamo voluto lanciare questa raccolta fondi, ma lasciatemelo dire: se non fosse stato per l'aiuto di tanti altri personaggi famosi dello spettacolo, non saremmo mai riusciti a raggiungere il nostro obiettivo" , così Fedez ha voluto spiegare come è nata l’idea esprimendo il suo ringraziamento per tutti coloro che hanno aderito. Sempre durante il collegamento, Federico ha poi annunciato che da domani sarà aperto il nuovo reparto di terapia Intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, allestito con i 4 milioni e 300mila euro raccolti. "Abbiamo messo la nostra popolarità al servizio degli altri e grazie all’aiuto di tanti altri personaggi famosi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo" , ha detto Fedez, sottolineando la forza della condivisione sui social.

Tuttavia, questo collegamento ha fatto anche sorridere i fan del rapper per via di un fuori onda davvero divertente che ha visto protagonista Mara Venier. Al termine della diretta, infatti, Fedez ha mostrato una storia su Instagram in cui saluta Mara mentre lei sembra avere qualche piccolo problemino con la tecnologia. Nonostante il video sia senza audio, Fedez ha colto e sottolineato scherzosamente il labiale di Mara che, nel salutarlo e ringraziarlo, ha detto: "Non si sente un ca**o" . Una gaffe che ha fatto divertire il rapper e i tantissimi spettatori di questo simpatico siparietto.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?