"Una dominazione tirannica": Morgan silura Amadeus

Nuovo capitolo dello scontro tra Morgan e Amadeus. Nella serata di esordio del festival di Sanremo 2022, il leader dei Bluvertigo non ha lesinato critiche al direttore artistico e conduttore della kermesse canora. Il suo affondo su Facebook ha aperto il dibattito, parole taglienti e che non lasciano spazio a dubbi: Castoldi è tutt’altro che soddisfatto della qualità delle canzoni in gara in questa settantaduesima edizione.

“Prima di morire curerò un’edizione del festival di Sanremo come direttore artistico” , la profezia di Morgan sui social, e quando succederà si avrà la “sensazione di liberazione da una dominazione tirannica” , ma non solo. Con lui al timone, ha evidenziato, “tornerà la musica in questa povera patria”. Parole che hanno fomentato la discussione sul web e che hanno raccolto molti consensi.