Donatella Rettore choc: "Ho un tumore, devono operarmi d'urgenza"

Donatella Rettore sta vivendo un dramma nel dramma. L'emergenza sanitaria da coronavirus, che sta coinvolgendo l'Italia e il resto del mondo, non l'ha tenuta lontana dagli ospedali dove, suo malgrado, è dovuta entrare per un delicato problema di salute. Attraverso i suoi account social, nelle scorse ore, Donatella Rettore ha fatto una confessione scioccante sulle sue condizioni di salute, che non sarebbero positive.

La cantautrice italiana ha affidato ai social network una drammatica confessione, ammettendo di essersi sottoposta a un delicato intervento oncologico i cui risultati non sono stati quelli sperati. Poche ore fa la Rettore ha condiviso sul suo profilo Instagram e Twitter parole difficili: " Ve lo dico, tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più. Mi hanno operato all'IOV, Istituto Oncologico Venero, ieri hanno avuto il risultato dell'esame istologico e ...non va bene. Mi debbono rioperare in fretta ".