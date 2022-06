Boateng sposa Valentina. E i fan pagano 50 euro per guardare

Per Kevin Prince Boateng un matrimonio era troppo poco per celebrare l'amore con Valentina Fradegrada. Meglio due. E così è stato. Dopo il rito civile, svoltosi sulle colline senesi, il calciatore e l'influencer bergamasca si sono sposati anche nel Metaverso, la realtà tridimensionale in cui si posso vivere vite parallele con i propri alter ego. Tutto in un giorno.

Il centrocampista dell'Hertha Berlino ha definitivamente voltato pagina dopo l'addio a Melissa Satta reso pubblico alla fine del 2020. La separazione è stata voluta da Boateng, come rivelato dall'ex velina in alcune interviste, ma lui si è sempre difeso: " Non l'ho tradita ". E pochi mesi dopo il cuore dello sportivo ha iniziato a battere per un'altra donna. Il colpo di fulmine con Valentina Fradegrada, modella e cinque volte campionessa italiana di wushu kong fu, ha colpito alla sprovvista entrambi e i due hanno voluto bruciare le tappe.

Boateng e l'influencer sono usciti allo scoperto la scorsa estate. A dicembre è arrivata la proposta (il calciatore ha prenotato un intero albergo per chiedere la mano alla modella) e sei mesi dopo la coppia ha detto "sì" a Radicondoli, sulle colline senesi, davanti a parenti e amici con una cerimonia romantica.