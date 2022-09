"Dove sei stato...?". La Ventura punge Totti in diretta tv

Ci voleva un'occasione benefica per fare tornare in pubblico, ma soprattutto in televisione, Francesco Totti. Dopo un'estate trascorsa a cercare di nascondersi da telecamere, fotografi e curiosi, il Pupone è tornato in pubblico per scendere in campo con la nazionale cantanti e disputare la Partita del Cuore.

L'ex capitano giallorosso ha indossato nuovamente calzoncini e maglietta e davanti alle telecamere è apparso decisamente a suo agio tanto da scherzare con la regia. " Cos'è Capodanno? ", ha ironizzato Francesco Totti mentre dietro alle telecamere partiva il conto alla rovescia per la messa in onda della diretta televisiva.

A metterlo in difficoltà ci ha provato, però, Simona Ventura conduttrice della serata benefica trasmessa dalla Rai in prima serata. La presentatrice si è collegata dallo stadio di Monza per introdurre l'evento sportivo, alla sua trentaduesima edizione, e nel presentare i capitani delle due squadre - Nazionale Cantanti e Charity Team - ha punzecchiato l'ex marito di Ilary Blasi.

" Francesco sei pronto? ", ha chiesto la Ventura, scatenando la risposta ironica dello sportivo, che è sceso in campo con la maglia della Nazionale Cantanti: " Sì, io ex cantante sono prontissimo ". A quel punto Simona non ha potuto fare finta di niente. Impossibile ignorare gli ultimi mesi di gossip, che hanno visto protagonista proprio Francesco Totti. E così ecco arrivare l'affondo: " Dove sei stato quest'estate, perché non ti abbiamo mai visto? ". Totti non si è tirato indietro e con un sorriso stampato in faccia ha replicato: " A casa, a Sabaudia, come sempre ".

Un dribblig ben riuscito per riportare l'attenzione sull'evento benefico piuttosto che su di sé e sugli ultimi rumor circolati attorno a lui e alla sua nuova fiamma. Ormai Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più e le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi, dei due a cena insieme in una nota osteria di Terracina, lo dimostrano. Le pratiche per il divorzio sono avviate e lui spera di riuscire a chiudere il matrimonio con Ilary in tempi brevi e senza spargimento di sangue.