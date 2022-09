"La Blasi in hotel...": smentiti tutti i pettegolezzi

Altro che convivenza forzata. Ilary Blasi sembra avere preferito un lussuoso hotel romano, piuttosto che vivere sotto allo stesso tetto con l'ex marito. Nella villa dell'Eur sarebbe rimasto - al momento - solo Francesco Totti e lei, per smentire le voci circolate negli scorsi giorni, avrebbe disseminato i social network di indizi. Non uno ma diversi.

Come è ormai noto da tempo, Ilary Blasi ha scelto di documentare i suoi spostamenti e la sua nuova vita da mamma single su Instagram. Attraverso il suo profilo la conduttrice dell'Isola dei famosi condivide foto e video, che la ritraggono insieme ai figli, a cena con amici o semplicemente - sexy e ammiccante - mentre si prova abiti e scarpe. Le storie pubblicate sul web nelle scorse ore, però, la dicono lunga sul suo ritorno nella capitale. Le ultime indiscrezioni la volevano condividere gli spazi della casa di famiglia, dove fino a oggi ha vissuto con figli e marito, insieme a Francesco Totti. Ma la notizia della convivenza forzata non sarebbe vera.

A smentirla ci ha pensato, a suo modo, la Blasi che proprio sui social network si è taggata presso l'hotel de Russie, il lussuoso albergo che si trova nei pressi di piazza del Popolo. Quando? Nel momento in cui sui giornali e sui siti si rincorreva la notizia della convivenza con il Pupone. Ilary Blasi ha voluto giocare sul presunto scoop, mostrandosi nella stanza d'hotel mentre si fa selfie con indosso un abito bianco prima di uscire a cena. Non è la prima volta, però, che la conduttrice sceglie di replicare ai pettogolezzi rispondendo in tempo reale su Instagram.

Una cosa simile era successa lo scorso marzo, quando la notizia della crisi con l'ex capitano della Roma era stata diffusa da Dagospia. Per smentire le voci, Ilary realizzò un video mentre si trovava in treno in direzione Milano per raggiungere gli studi dell'Isola dei famosi. Portandosi semplicemente un dito alla bocca, la Blasi invitò tutti a fare silenzio, smentendo - solo per il momento - la separazione da Totti. Quello che è successo dopo è cronaca delle ultime settimane, dove a tenere banco è soprattutto il confronto tra gli avvocati dei due ex coniugi, che cercano di arrivare a una separazione consensuale rapida e indolore.