Noemi e Totti a cena insieme: "Sono entrati e usciti in momenti differenti"

Si frequentano in pubblico e di nascosto, ma sono attenti a non mostrarsi mai fianco a fianco insieme. È la strategia messa in atto da Francesco Totti e Noemi Bocchi per continuare a vedersi nonostante la pressione dei media e il divorzio da Ilary Blasi ancora in alto mare. L'ultima uscita, camuffata da serata tra amici, è stata immortalata dal settimanale Chi, che ha sorpreso il Pupone e la sua nuova fiamma nello stesso locale a Terracina. Lo stesso nel quale Ilary e Francesco hanno cenato per anni.

Noemi e Francesco hanno provato a depistare i fotografi assiepati fuori dall'Hostaria del Vicoletto entrando separatamente e a distanza di tempo l'uno dall'altra, ma non ci sono riusciti. Gli obiettivi li hanno immortalati mentre si cercano tra le persone presenti fuori dal locale. Lei prova a coprirsi il viso con una mano, mentre l'ex capitano giallorosso si guarda attorno per capire come muoversi. Insieme a loro, a fargli scudo, ci sono alcuni amici, gli stessi - si vocifera - che hanno aiutato il Pupone a vedersi con Noemi negli ultimi mesi dopo lo scoppio della crisi, che ha portato all'addio da Ilary.

" Lo stesso accorgimento di sempre", fa notare il settimanale diretto da Alfonso Signorini, rivelando la strategia portata avanti dalla coppia da mesi: "Totti entrava e usciva dal condominio dove vive Noemi, ma non si faceva vedere con lei. Come allo stadio: erano vicini, ma seduti in file diverse. Come a Monte Carlo: erano nella stessa vasca idromassaggio, ma con un amico in mezzo ". La storia sembra essere seria, dunque, e se i tempi per la separazione consensuale si allungano - con gli avvocati intenti a trovare un'intesa che soddisfi le parti - loro non rinunciano a vedersi.

L'accordo che la 35enne romana e il Pupone si vociferava avessero, cioè aspettare che il divorzio fosse definitivo per uscire allo scoperto, sembra essere saltato. I due avrebbero fretta di vivere la loro relazione alla luce del sole senza doversi nascondere dai fotografi. Ma non è chiaro se questa scelta gioverà all'ex calciatore.