Marina La Rosa: "Non voglio essere più l'intelligente, ma..."

Marina La Rosa, ex concorrente del primo Grande Fratello, ha detto basta all'immagine da intellettuale e sofisticata dando il via ad un cambio di look. Una svolta in chiave decisamente sexy iniziata con la pubblicazione di un post social, nel quale l'ex gieffina si è messa letteralemente a nudo coperta solo da un asciugamano.

Marina La Rosa - che al Grande Fratello era stata soprannominata "gatta morta" - ha scelto Instagram per annunciare il cambiamento, motivando la sua scelta dopo decine di commenti e messaggi ricevuti dai fan, che ne elogiavano l'intelligenza e meno la bellezza. " Io non voglio essere più l’intelligente - ha scritto sul popolare social l'ex gieffina - io voglio fare come quelle che hanno milioni di followers e vengono pagate per postare una foto o una storia. Voglio essere come con la bocca gonfia tutte uguali, voglio essere fi** (ah vero, io sono già una fi** pazzesca) ".

Un mio amico mi ha detto 'smetti di postare stè foto inutili tue e del gatto fai vedere le tette e il culo e vedrai come aumentano i followers’ -

Io però le tette ed il culo non ce l’ho, quindi faccio finta che esco dalla doccia

Un post che a molti è sembrato essere più una provocazione al popolo delle influencer, che un reale cambio di immagine in chiavenonostante le forme nude in bella mostra e il rossetto rosso fuoco. "ha proseguito nel suo post Marina La Rosa, che di recente ha raccontato di aver avuto una relazione "malata" con un uomo, che aveva cercato addirittura di investirla ".

In effetti, a guardare bene i numeri del post, i suggerimenti sembrano aver dato i frutti sperati. Il post - condiviso dall'ex protagonista del Grande Fratello sulla sua pagina Instagram - ha raccolto migliaia di like, tre volte oltre la media del suo canale. Sbirciando sul suo profilo, però, non passano inosservate le vecchie foto in cui lei si mostra in topless e micro bikini in barca e in spiaggia. L'allure di donna sexy lei lo ha sempre avuto, fin dal suo esordio in tv ventuno anni fa, e non sarà certo un post social a far cambiare idea ai suoi numerosi seguaci.