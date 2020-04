Il dramma della principessa Eugenia: il suocero in rianimazione per Covid-19

La famiglia reale è sempre più colpita dal coronavirus. Dopo il principe Carlo e l’ex marito di Camilla Parker Bowles, un nuovo membro legato alla corona sta lottando tra la vita e la morte contro il virus. Si tratta del suocero della principessa Eugenia, figlia del principe Andrea e di Sarah Fergusson. George Brooksbank, 71 anni, è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva, vittima delle complicazioni del Covid-19.

" È un periodo traumatico per Jack ed Eugenie – riporta oggi il tabloid britannico Daily Mail - George è molto malato ma l'intera famiglia si è radunata per sostenere la moglie Nicole" . Anche quest’ultima, infatti, sarebbe risultata positiva al virus ma si starebbe curando a casa avendo avuto sintomi lievi. George Brooksbank, 71 anni, è un dottore commercialista in pensione molto apprezzato dalla regina Elisabetta II. Al matrimonio del figlio Jack con la principessa Eugenia, svoltosi nel 2018, la famiglia reale e la famiglia Brooksbank erano stati molto vicini.

Le pessime condizioni di salute del suocero, che sarebbero peggiorate prima dell’annuncio del lockdown nel Regno Unito, starebbero mettendo in serio pericolo anche la principessa Eugenia e suo marito. La coppia potrebbe aver contratto il Covid-19, ma non solo. Negli scorsi giorni erano iniziate a circolare voci insistenti di una possibile gravidanza della figlia del principe Andrea. Se la notiza venisse confermata, la situazione della nipote della regina potrebbe complicarsi ulteriormente. La salute della principessa Eugenia potrebbe ripercuotersi anche sul nascituro.