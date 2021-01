Il dramma segreto di Elisabetta Gregoraci: "Ho subito un intervento dopo il GF…"

Per Elisabetta Gregoraci è tempo di voltare pagine dopo la sua partecipazione al reality show di Canale 5. La ex moglie di Briatore, di fatto, è stata una tra i personaggi più controversi nella casa del Grande Fratello, sia per il suo matrimonio con il proprietario del Billionarie, sia per il legame che ha stretto con l’ex Velino. Per suo volere ha deciso di lasciare il gioco e ora riprende in mano la sua vita. Ospite nel salotto di Verissimo, nella puntata che è andata in onda sabato 30 gennaio, la Gregoraci si è presentata insieme a Marzia, la sorella più piccola, e durante l’intervista ha snocciolato molti aneddoti su lavoro e vita privata. E, proprio sulla sua vita privata ha confessato un dramma che fino ad ora ha tenuto segreto.

"Una volta che sono uscita dalla casa del GF ho subito un intervento all’utero", confessa Elisabetta. "Il ginecologo durante una visita di controllo, mi ha detto che avrei dovuto togliere, subito il giorno dopo, un piccolo polipo all’utero – ha aggiunto la Gregoraci -. Lì per lì mi sono spaventata, ricordando il percorso di malattia di mia mamma ma il ginecologo mi ha tranquillizzato. Fortunatamente sto molto bene. L’ho voluto raccontare per ricordare che la prevenzione è importantissima", rivela con commozione e determinazione.

Ma i colpi di scena non sono di certo finiti qui, perché durante l’intervista Elisabetta Gregoraci racconta anche il dolore e la preoccupazione per la malattia del padre. "A lui è stato diagnosticato un tumore, si è operato e ora sta bene – aggiunge -. Ma le sue difese immunitarie sono molto basse e con il Covid dobbiamo stare attenti. Io e mia sorella gli stiamo molto vicino. Quando io e Marzia avevamo 12 e 14 anni, mia madre si è ammalata di tumore. Ci ricordiamo un gran caos. Da lì in poi è cambiata la nostra vita – ammette -. Non eravamo più spensierate. Abbiamo iniziato a frequentare gli ospedali, a curare mamma nel miglior modo possibile. Questo calvario è durato tanti anni, ma almeno ce la siamo un po’ goduta", conclude. Rivelazioni così toccanti che persino Silvia Toffanin cede alle emozioni e, di fronte alle telecamere, si commuove nell’ascoltare il racconto della Gregiarci. Ovviamente si è aperta una parentesi sulla sua storia con Briatore. "Ho letto diverse insinuazioni. Sono single al momento. Sai, mi diverto molto a leggere queste cose. Con Flavio siamo in ottimi rapporti e siamo una famiglia solo per il bene di nostro figlio. Questo non vuol dire che io e lui siamo tornati insieme", confessa.