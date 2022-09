Il dramma di Selvaggia Roma: "Il cuore di mia figlia..."

Selvaggia Roma ha perso la bambina che stava aspettando dal compagno, il calciatore Luca Teti. L'influencer romana lo ha annunciato in un doloroso messaggio pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram. "E' una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare", ha scritto sui social l'ex protagonista di Temptation Island e Grande fratello vip, che era al quinto mese di gravidanza. La triste notizia, arrivata dopo giorni difficili per Selvaggia Roma, ha colto di sorpresa la famiglia e i fan, che si sono stretti attorno a lei, manifestandole tutto il loro cordoglio.

Il fidanzato e la gravidanza

Dopo la relazione fallita con Francesco Chiofalo e alcuni flirt, Selvaggia Roma ha conosciuto il calciatore del Pomezia Terme, Luca Teti, con il quale vive una storia d'amore da quasi un anno. La coppia si è sempre mostrata unita e affiatata sui social network e il desiderio di formare una famiglia è stato subito forte. Proprio su Instagram, lo scorso 24 luglio, la romana aveva annunciato la dolce attesa; " Ancora non so se sei un maschietto o una femminuccia ma ho il cuore in gola che batteva così forte che pensavo di avere un infarto. Non sapevo se ridere o se piangere dall'emozione quando ho visto il test di gravidanza con la scritta incinta ". Sul web aveva pubblicato foto delle prime ecografie e messo in mostra le sue rotondità dovute alla gravidanza.

L'infezione da citomegalovirus e la drammatica notizia

Poche settimane fa, però, Selvaggia Roma ha comunicato ai suoi follower di essere in ansia per un problema sopraggiunto. L'influencer aveva contratto il citomegalovirus, un virus che in gravidanza può essere molto pericoloso per il feto. Così si è sottoposta a una amniocentesi urgente della quale aveva parlato apertamente sul web con i suoi seguaci. L'intervento era andato bene e Selvaggia aveva ringraziato i suoi follower per l'affetto e il sostegno in attesa di ricevere l'esito della analisi.