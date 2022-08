Il drastico cambiamento di Ilary: "Non vuole assomigliare a Noemi"

Quando una donna mette mano ai capelli, è in atto un cambiamento. Come quello che sarebbe pronta a compiere Ilary Blasi che, secondo voci insistenti, potrebbe presto presentarsi con un nuovo look e nuovi progetti per il futuro.

A lanciare l'indiscrezione è il settimanale Di Più, che riferisce - da fonti vicine alla conduttrice - di una Blasi pronta a prendersi un anno sabbatico lontano dalla televisione per buttarsi a capofitto nello studio. " Ilary potrebbe ricominciare la facoltà di Scienze della Comunicazione, che aveva interrotto prima di sposare Francesco ", fanno sapere i bene informati, ma intanto continua a stare lontana da Roma tra viaggi con i figli e fughe in solitaria sui monti.

Ilary Blasi ha lasciato da poco Cortina, dove si era rifugiata per alcuni giorni insieme ad amici, mentre a Sabaudia il suo ex, Francesco Totti, e la nuova fiamma Noemi Bocchi sono stati paparazzati a poca distanza l'uno dall'altra. Lui sembra avere già voltato pagina accanto alla 35enne, mentre Ilary sarebbe pronta a rivoluzionare la sua vita e soprattutto il suo look per cominciare la sua nuova vita da single.

" Ilary Blasi pare infastidita dai commenti che la vogliono così somigliante alla nuova fiamma del suo ex marito ", riferisce Tgcom24, parlando del desiderio della conduttrice di volere cambiare il suo look. L'ex letterina ha già dato una bella scorciata ai capelli poco dopo essere rientrata dalla Tanzania, ma nelle prossime settimane potrebbe sconvolgere tutti con un nuovo taglio o un nuovo colore. Essere accostata alla nuova fiamma non farebbe piacere a nessuna, figuriamoci alla condottiera dell'Isola, che con il suo fisico e i suoi lunghi capelli biondi conquistò il Pupone oltre vent'anni fa.

Poche settimane fa, la loro estrema somiglianza fece esplodere un vero e proprio caso sul web, quando si diffuse una foto in cui Totti sembrava baciare Noemi. In realtà i protagonisti dello scatto erano Francesco e Ilary, ma la grande somiglianza tra la conduttrice e la 35enne romana aveva tratto in inganno molti e spinto i più a cavalcare l'onda dell'inganno, visto che - ad oggi - non ci sono foto così private dell'ex capitano giallorosso con la sua nuova fiamma.