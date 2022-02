La dura reazione di Trussardi dopo il bacio tra Eros e Michelle

Il bacio che Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si sono scambiati nel corso della prima puntata dello show di Canale 5 non smette di fare discutere. Se da una parte l'inatteso gesto ha riacceso la speranza dei fan della coppia, dall'altra avrebbe creato grossi malumori nella famiglia allargata.

Secondo i bene informati, infatti, l'ex marito della Hunziker non avrebbe gradito l'affiatamento visto in televisione tra la sua ex compagna e il cantante e la sua reazione non sarebbe tardata. " Trussardi ha smesso di seguire Michelle e Aurora su Instagram" , riportano numerosi siti di gossip a testimoniare la dura presa di posizione di Tomaso Trussardi nei confronti dell'ex moglie.

A scatenare la reazione decisa dell'imprenditore bergamasco sarebbe stato il feeling mostrato da Eros e Michelle nello show Michelle Impossibile. Gli sguardi di intesa, la complicità e la fisicità mai sopita tra i due - con quel bacio sulle labbra arrivato alla fine dell'ospitata - avrebbero infastidito non poco Trussardi. Il tutto a un mese esatto dall'annuncio della separazione dopo dieci anni di unione.

Le immagini e i brevi frame del video in cui il cantante e Michelle si baciano sono diventati virali sui social network e la scena è divenuta il momento clou del programma condotto dalla Hunziker su Canale 5. Uno smacco per Tomaso Trussardi che, subito dopo l'annuncio della rottura con Michelle, si era appellato alla riservatezza. Una caratteristica che sembrava condividere con l'ex moglie per proteggere le loro figlie dal gossip e dall'attenzione dei media e che invece è finita in secondo piano nel giro di poche settimane.