La gaffe (imbarazzante) a Venezia di Natalia Paragoni. Saluta i fan ma non c’è nessuno

Quello che si sta svolgendo a Venezia è un festival atipico. In tempo di Covid e di distanziamento sociale si sta sperimentando un "nuova" di kermesse cinematografica. Pochi i film internazionali, molti i talenti italiani e tantissimi sono gli infuencer che affollano la Laguna e il Lido. Oggi, nel primo venerdì di settembre, anche Natalia Paragoni è arrivata in quel mondo glamour e frenetico del Festival del cinema di Venezia per calcare il red carpet (blindatissimo) dell’edizione numero 77. Lei che di professione è una star del web, è celebre per essere apparsa in Uomini e Donne nell’edizione dello scorso anno, in cui si è fidanzata con Andrea Zelletta. Il giovane, che ora prenderà parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, è stato invitato a Venezia ed è stato raggiunto dalla sua Natalia. La Paragoni, però, è stata protagonista di una gaffe che subito è diventata virale sul web. Il video in poche ora ha fatto boom di visualizzazioni.

Dal video che è stato diffuso sui social, si vede Natalia Paragoni mentre si trova a bordo de la "lancia", la tipa imbarcazione che si muove tra i canali di Venezia e che accompagna i vip al molo della Darsena. Come una vera diva di altri tempi, l’influencer ammicca, saluta e si diverte, rivolgendosi ai fan che spera di trovare tra le Calle e che spera di trovare al suo arrivo al molo. Sta di fatto che nessuno la riconosce, infatti il video fa vedere come nessuno tra i pontili le rivolge un sorriso o scatta una foto. La Paragoni, invece, continua nel suo gioco di attrice mancata. Il breve video, che è comparso tra le storie di Instagram, è stato ripreso da diversi utenti, proprio per mostrare la brutta figura.

Natalia, però, sui social è molto conosciuta e deve molto il suo successo al rapporto che ha con Zelletta e alla partecipazione al programma della De Filippi. Come da copione, la storia tra i due è sempre stata al centro dei gossip, come il finto tradimento da parte di Zelletta avvenuto prima del lockdown. Momento in cui Natalia Paragoni avrebbe persino aggredito verbalmente il suo compagno. Tra i due sembra tornato il sereno e ora si godono il loro momento di gloria. E lo dimostra anche il chiacchiericcio che si è sviluppato attorno al video di Natalia che ha fatto il giro del web.