Fedez scrive: "Crisi cognugale". Ma l'erroraccio sopprime il problema

Sappiamo molto bene che il mondo dei social è la casa virtuale preferita da Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper ed ex giudice di X-Faxtor e l’influencer più celebre al mondo, quasi tutti i giorni, si scatenano con foto, selfie e dirette Instagram che, la maggior parte delle volte, sono aspramente criticate dai fan. Anche i Ferragnez però sono tornati alla normalità dopo che, per tutto il periodo del lockdown, hanno messo in moto una campagna di solidarietà per medici e persone meno abbienti per aiutarle a superare le inside del virus.

Ora si godono un periodo di meritata vacanza. Prima la gita al lago, poi il giro tra gli hotel di Portofino e Roma per rilanciare il turismo in Italia, e ora anche tra le campagne nostrane. Come si nota dalle storie pubblicate da Fedez nelle ultime ore, si vede molto chiaramente che il rapper e l’influencer si sono goduti una gita in campagna a contatto con la natura. Un modo per poter regalare al piccolo Leone uno sprazzo di socialità e di libertà.

E questa volta a rubare la scena è proprio l’erede dei Ferragni. Fedez, infatti, segue il figlio mentre corre nei campi e accarezza un asinello e scherza con un’amichetta che pare abbia conosciuto proprio durante la sua gita. Leone e la piccolina hanno instaurato un feeling fin da subito. E nei video si vede come entrambi ridano e scherzino. "Crisi cognugale", scrive Fedez in una storia che ha pubblicato su Instagram, mettendo in bella mostra un errore di ortografia davanti i suoi follower.

Il video mostra Leone e la sua amichetta che litigano amorevolmente e il rapper immortala il momento, ma sbaglia la didascalia. E in un altro breve video pubblicato sul suo profilo, ecco che scatta l’ingiuria. "Ma non sai scrivere?", tuona un utente. "Perché non vai a studiare?", commenta un altro fan. L’errore (involontario) di Fedez mette in moto una serie di polemiche sui social. Il rapper però, ignora volutamente tutti i commenti che sta ricevendo e continua a postare video divertenti di Leone. In questi video, ovviamente, è presente anche la Ferragni. Con lo sguardo attendo segue il figlio in ogni suo passo. Che siano amati o criticati, Fedez e Chiara sono comunque delle personalità di spicco nel mondo del network. Oltre alle ingiurie, i due sono stati sepolti anche da una marea di "mi piace" e di emoticon a forma di cuore.