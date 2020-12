Il racconto commosso di Gianluca Vacchi: "Mia figlia è nata con una malformazione"

Di solito abbiamo imparato a conoscere Gianluca Vacchi attraverso i suoi video virali sui social, i suoi vizi, gli eccessi e le (poche) virtù. Ma tutti hanno un cuore, anche un influencer come lui. Di recente, appena un paio di mesi fa, Sharon Fonseca ha messo al mondo la piccola Blu, prima "erede" di Gianluca Vacchi. Un fiocco rosa tanto atteso, che ha allieto la vita dei due novelli genitori. Un 2020 che non è stato di certo magico, ma almeno ha regalato una piccola ma grande gioia. E, a distanza di un paio di mesi dalla nascita, Vacchi ha deciso di condividere con i fan le prime foto di sua figlia. L’influencer lo ha fatto in grande stile, facendosi immortale su un giornale spagnolo a cui ha rivelato una verità dura e sconcertante sulla piccola Blu.

Hola è il magazine che ha raccontato la nuova vita da padre di Gianluca Vacchi. Il celebre uomo di mondo appare in coppia con la sua compagna e tra le braccia stringe sua figlia, che pare abbia ereditato i geni giusti. E, pubblicando l’annuncio dell’intervista su i suoi profili social, Vacchi rivela che Blu presto dovrà essere operata, perché ha una malformazione al palato che si chiama palatoschisi. La coppia ha voluto condividere questo momento con i propri follower sia per sensibilizzare le persone su una malattia ancora poco conosciuta, ma anche aiutare le associazioni che supportano le famiglie prima, durante e dopo l’operazione. "Immediatamente la nostra anima e il nostro cuore sono volati al fianco di nostra figlia e di tutte quelle famiglie che stanno vivendo questo dramma – scrive sui social Gianluca Vacchi-. Abbiamo la fortuna di avere al nostro fianco una grande squadra medica che a tempo debito potrà procedere con l’intervento. Così anche lei potrà vivere una vita normale", conclude.

La patologia è una malformazione congenita che colpisce il palato molle e il palato duro. Entrambi o uno dei due, dipende dai soggetti. Un’operazione, però, può garantire al malato una ripresa rapida e con una buona prospettiva di vita. "Sono in condizioni vantaggiose per affrontare questa situazione –aggiunge-. Non tutte le famiglie si possono permettere un intervento di questo genere, per questo ho deciso di raccontare la mia storia per regalare a tutti un’opportunità e sostenere tutte le associazioni che lavorano sul campo". Per Vacchi sarà un Natale dolce amaro ma carico di speranza.