Gianluca Vacchi mostra le sue grazie. E i personaggi di Friends sono basiti

Gianluca Vacchi torna a stupire sui social. Ha da poco annunciato la gravidanza della sua fidanzata Sharon e per la prima volta diventerà padre ma questo non ha fermato la sua voglia di divertire e di divertirsi con i video condivisi su Instagram. L'imprenditore è da poco rientrato in Italia dopo la lunga permanenza negli Stati Uniti e ora si sta godendo il tempo con la sua compagna in attesa dell'arrivo del bambino nella splendida villa sui colli bolognesi. Nei giorni scorsi ha mostrato al suo vastissimo pubblico i progetti di modifica della casa, che tra qualche tempo dovrà prevedere nuovi spazi per il nascituro e per il personale che sarà incaricato di badare a lui, come gli ha suggerito l'amico Flavio Briatore.

Tutto questo non gli ha però impedito di cimentarsi nella realizzazione di una clip irriverente e ironica, in pieno stile Mr Enjoy. Che Gianluca Vacchi sia un buontempone ormai è noto ma ogni volta che sembra abbia raggiunto l'apice sorprende tutti con trovate sempre nuove. Nell'ultimo video si mostra a torso nudo, con i tatuaggi in bella vista e con solo un asciugamano intorno alla vita. Questo è il classico abbigliamento di chi è appena uscito dalla doccia ma, invece di vestirsi, Gianluca Vacchi ha scelto di fare una variante sul tema. Nell'ampio salone della sua villa, la tv è sapientemente accesa su un vecchio episodio della sit-com cult Friends e Mr Enjoy si dirige proprio verso l'apparecchio con fare scanzonato. Impossibile prevedere quello che di lì a poco l'imprenditore è pronto a fare o forse sì, ma solo per chi conosce a memoria gli episodi della serie e i suoi momenti cult.