La rivelazione di Stefano De Martino: "Il matrimonio con Belen? Non è un fallimento"

Stefano De Martino è lanciatissimo nel mercato televisivo italiano. Non solo ballerino, ma anche influencer, padre, e presentatore. Una carriera in ascesa per il ballerino campano che, da sempre, compare sulle prime pagine dei settimanali di gossip per la sua storia d’amore con Belen Rodriguez. I due si sono lasciati e presi un’infinità di volte, ma dopo i rumor e i pettegolezzi che hanno accesso l’estate in tempo di Covid, pare che tra i due non ci sia proprio nessuna possibilità di appianare le divergenze. La Rodriguez ha già voltato pagina e anche Stefano De Martino è sulla via giusta. In un’intervista che ha rilasciato a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, il ballerino rivela come sta vivendo dopo l’ennesima rottura con Belen. E le sue dichiarazioni sono, finalmente, chiare e precise.

"I rapporti si consumano, i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci e per me non ha più senso dire il matrimonio con Belen è fallito – esordisce -. Dico che nella migliore delle ipotesi si è 'compiuto' ed è qualcosa di bello che c'è stato. I figli ne sono la prova" aggiunge. "Ogni storia d'amore ha un inizio e una fine. Nessuna può essere non è un fallimento, dobbiamo far pace con questa visione – ammette-. È difficile dire che un matrimonio duri per tutta la vita e, per questo, ho cambiato il mio punto di vista. Vorrei dirlo a chi si trova nella mia situazione e, per di più, con figli, quindi con un ulteriore senso di colpa". Quello che emerge è un De Martino sereno e convinto di aver fatto l’impossibile pur di far funzionare la sua storia con la Rodriguez. Una storia che è naufragata poco dopo la fine del primo lockdown.

Poi, durante l’intervista, ammette che è "felicemente scapolo" e che ha "imparato a stare da solo". E aggiunge: "Quando capisci che la persona con cui stai meglio sei tu è un problema, perché si cercano gli altri proprio per non riflettere e riversare su di loro il compito di farlo", conclude. Problemi di cuore a parte, il 12 gennaio torna da presentatore per la nuova edizione di Stasera tutto è possibile e, inoltre, parteciperà anche a un episodio di Che Dio ci Aiuti 6, fiction di Rai Uno con Elena Sofia Ricci.