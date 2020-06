E le rotondità sospette di Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen è (forse) in dolce attesa?

Dopo due mesi di confinamento sociale, tutti stiamo respirando un po’ di normalità (con tutte le dovute precauazioni). Come sta accadendo per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che, uniti da un sentimento profondo e duraturo, nel week-end si sono goduti un soggiorno sul lago di Como per riprendere possesso di una normalità da tempo agognata. Per Cecilia pero, questo non è un momento facile da gestire, perché ora sta affrontando una grave crisi che ha colpito Belen e tutta la sua famiglia. La fine della love story della Rodriguez con De Martino ha messo a dura prova la quiete dei Rodriguez. Questo fine settimane di sole, risate e calde effusioni, pare che sia stato di grande aiuto per tutti. Come dimostrano le foto pubblicate sul profilo di Cecilia e da alcune stories su Insatagram, la Rodriguez era in compagnia di un gruppo di amici di vecchia data e anche di Santiago. Il piccolo infatti è stato immortalato in un breve video mentre era sull’altalena. Ma le novità non sono di certe finite qui.

Cecilia Rodriguez, come dimostrano alcuni scatti super sexy che la ex gieffina ha condiviso sul suo profilo, mette in mostra alcune curve sospette. Con indosso un costume nero intero che fascia il suo corpo come una seconda pelle, la sorella di Belen ha fatto intravedere delle rotondità che fanno pensare a qualcosa di più. Si ipotizza infatti che Cecilia possa essere in dolce attesa. La relazione con Ignazio va a gonfie vele, i due sono sempre più complici e, soprattutto, innamorati. Quindi ci sono tutte le carte in regola per un bel lieto fine. Una notizia di una possibile gravidanza non sarebbe una novità dato che sussurra sui social da molto tempo, e in molti sarebbero ben lieti di festeggiare l’evento. Non ci sono però ancora conferme in merito. Per ora si tratta solo di supposizioni ma, da quel che sembra, le rotondità parlano praticamente (quasi) da sole.

La villa in cui Cecilia ha soggiornato con Ignazio è di extra lusso. Si parla di un affitto di 3mila euro a notte. Ed è così grande che può ospitare un esercito. Non a caso era presente anche Jeremias, alcuni amici di vecchia data e il piccolo Santiango. La Rodriguez è più che felice di questo fine settimane di relax. Tanti sono i caldi abbracci con Ignazio in piscina che fanno intuire di un’altra calda estate per i due divi dei social molto amati dalla comunità.