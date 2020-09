Raimondo Todaro e il legame con la Isoardi: “Una bufala”

Pensavamo fosse amore invece era solo... amicizia. Questo in definitiva la risposta di Raimondo Todaro ballerino di Ballando con le Stelle ai tanti rumors che lo vedevano insieme con la sua partner nella prossima edizione del programma di ballo più amato della tv Elisa Isoardi.

La notizia era nata dopo che i due erano stati fotografatimano nella mano all’uscita della sala prove e questa cosa aveva alimentato molto i gossip, sicuri che ancora prima dell'inizio della trasmissione fosse nata una nuova intessa. Invece le cose non stanno così e a chiarirlo è stato proprio Raimondo in un’intervista a Superguida Tv dove ha spiegato che tipo di rapporto c’è tra i due.

“ L’intesa c’è ma ci conosciamo da una settimana. Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura e questo è fuori discussione. Ci troviamo benissimo a ballare insieme ” ha raccontato il maestro di ballo. In realtà i due non si conoscono solo da una settimana, avevano già ballato insieme la scorsa stagione di Ballando con le stelle quanto Elisa era stata ospite del programma come “Ballerina per una sera” e proprio Raimondo era stato il suo tutor.

Ovviamente non è sfuggita la prima parte della frase che ha detto Todaro, ovvero “ L’intesa c’è ” e i due non fanno niente per nasconderla anzi la “postano” quotidianamente sui social con divertenti siparietti, come quello in cui la Isoardi ha mostrato un primo strappo muscolare alla schiena e Raimondo le ha simpaticamente risposto: “ E siamo solo alla prima settimana ”.

C’è da dire anche che questa attenzione mediatica soprattutto sulla storia privata e non lavorativa dei due, ha infastidito Todaro preoccupato per come le cose potessero essere recepite all’esterno: “ Questa attenzione mediatica mi ha più infastidito perché tante cose apparse sui giornali sono poi infondate e date in pasto senza conoscere le situazioni. Diciamo che poi mi ha dato fastidio non tanto per me quanto per le persone che amo e che mi sono vicino come per esempio mia figlia ”.

L’ex conduttrice de “La Prova del Cuoco”, dopo la fine della relazione con Alessandro Paola è single da molto tempo così come lo è Raimondo dopo la separazione dalla moglie Francesca Tocca quindi non ci sarebbe nulla nella nascita di una simpatia tra i due, ma a quanto pare, almeno per il momento le cose non stanno così.