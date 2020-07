"Cosa metto qui per stare fresca". La rivelazione hot di Sandra Milo

Dopo l'afa e le temperature bollenti degli ultimi giorni ci ha pensato Sandra Milo a far venire i sudori freddi ai dirigenti di viale Mazzini. L'attrice, 87 anni compiuti da poco, miete consensi e popolarità tanto da essersi conquistata un nuovo spazio televisivo come inviata de La vita in diretta Estate al fianco della figlia Debora Ergas. L'ultimo collegamento da Sorrento, però, ha creato non poco imbarazzo in studio per il consiglio dato dalla Milo per un seno fresco e a prova di sudore.

Sempre più attiva sui social network, dove risponde ai fan e dialoga con ironia con altri personaggi famosi, Sandra Milo è tornata protagonista della televisione italiana. Dopo aver messo alle corde Giuseppe Conte, incatenandosi davanti a Montecitorio per ottenere un incontro con il premier e parlare del futuro del mondo dello spettacolo, l'attrice classe 1933 ha ottenuto una nuova botta di popolarità. Sempre più seguita e apprezzatta dal pubblico, è riuscita a conquistare il ruolo di inviata nel programma estivo di Rai Uno ed è proprio qui che ha sfoderato una delle sue "chicche", che sui social è già diventata virale.