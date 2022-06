"Non voglio morire!". Il dolore di Fedez nell'audio pubblicato sui social

Lo strazio di una diagnosi e il terrore di morire e di lasciare le persone care sono tutte racchiuse nell'audio, che Fedez ha scelto di condividere oggi nelle storie del suo profilo Instagram. " Non voglio morire e non essere ricordato dai miei figli" , dice il rapper in lacrime, mentre lo psicoterapeuta lo invita a esternare tutto il suo dolore.

Fedez, che in questi giorni si trova sul lago di Como per trascorrere il weekend insieme alla sua famiglia, ha deciso di pubblicare l'audio della prima seduta dallo psicologo fatta il giorno in cui ha scoperto di avere un tumore al pancreas. " Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas. Sto piangendo, piango di dolore e di gioia.Mi chiedo se tutto questo mi sia stato realmente di insegnamento, perché l'essere umano tende a rimuovere e a dimenticare. E io non voglio ", ha scritto sui social, lanciando un messaggio agli altri ma anche a se stesso.

Tre mesi fa Fedez veniva operato per rimuovere un raro tumore endocrino al pancreas. L'intervento, durato oltre sei ore, ha portato alla rimozione del cancro ma anche di duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino. Il rapper si è detto fortunato dopo l'esito dell'esame istologico, che ha classificato il suo tumore come uno di quelli meno mortali. Ma oggi è tornato a ricordare quei momenti strazianti in cui la paura di morire a 32 anni è stata per lui reale.

Nel breve audio si sente la moglie Chiara Ferragni spronarlo a parlare della malattia e lui crollare nello sconforto più totale: " Non so cosa dire...non so cosa dire. Ho paura di morire e ho paura che i miei figli non si ricorderanno neanche di me". Parole che fanno venire i brividi e che Fedez non vuole assolutamente dimenticare per apprezzare quello che ha oggi: "Tenete quella finestra aperta sempre. Con il cuore ".