Elettra Lamborghini fa twerkare Mara Venier poi le mostra il capezzolo

L'ultima puntata di "Domenica In" è stata letteralmente scaldata da Elettra Lamborghini. Nonostante Mara Venier non fosse al top della condizione - causa virus influenzale - la cantante e la conduttrice hanno intrattenuto il pubblico con gag e siparietti divertenti (e sexy), riuscendo a tenere incollati agli schermi oltre quattro milioni di spettatori. La Lamborghini è riuscita addirittura a far twerkare per alcuni istanti zia Mara che poi, a fine intervista, ha chiesto alla cantante alcuni trucchi per poter migliorare la sua performance di bacino.

Complice la spontaneità di Elettra Lamborghini, Mara Venier ha dato vita a una serie di siparietti divertenti che hanno alzato lo share. Già dall'arrivo in studio della cantante, l'atmosfera si è surriscaldata con la Lamborghini che ha esordito: " Ho messo un po' di scootch per evitare che escano così non combiniamo guai ". Con la sua mise audace e provocante, infatti, Elettra ha rischiato più volte l'incidente hot a "Domenica In", ma soprattutto durante l'ultimo Festival di Sanremo a cui ha partecipato. Proprio nella serata finale della kermesse canora, Elettra Lamborghini ha mostrato in mondovisione un seno mentre ballava sulle note del suo brano "Musica (e il resto scompare)".

In studio da Mara Venier questa volta lo scotch ha salvato la bella cantante che però, alla fine, il seno lo ha mostrato lo stesso all'istrionica conduttrice che, curiosa di sapere dove avesse alcuni piercing, ha voluto curiosare nella scollatura della rapper. " Vuoi vedere il mio brillocco? ", ha esclamato Elettra mentre invitava la Venier a sbirciare all'interno della giacca, mostrandole il piercing al capezzolo. Tra il mormorio divertito del pubblico in studio e la gara tra chi tra loro due avesse il seno più grande, la trasmissione è proseguita con una chiacchierata dove la Lamborghini ha ammesso di sentire la mancanza dell'atmosfera sanremese: " Mi manca Sanremo è stata una settimana intensa ma io mi sono divertita tanto. Non dico che sono depressa ma durante Sanremo mi sono preparata e li è stato tutto molto frenetico, trucco, parrucco cambi d'abito e prove, tutto divertentissimo ".